Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para manejar miles de millones de consultas al dÃ­a, proporciona fragmentaciÃ³n automatizada, enrutamiento inteligente de consultas y pools de conexiones sobre instancias estÃ¡ndar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicaciÃ³n.

Alojar Vitess en un VPS le brinda una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto trÃ¡fico. Maneja la multiplexaciÃ³n de conexiones para reducir la carga de la base de datos, soporta cambios de esquema en lÃ­nea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a travÃ©s de mÃºltiples fragmentos que aparece como una Ãºnica base de datos para su aplicaciÃ³n.