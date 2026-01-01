Implementa Vitess con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema de clustering de bases de datos para el escalado horizontal de MySQL con sharding automatizado, pool de conexiones y enrutamiento de consultas.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Vitess
Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para manejar miles de millones de consultas al dÃa, proporciona fragmentaciÃ³n automatizada, enrutamiento inteligente de consultas y pools de conexiones sobre instancias estÃ¡ndar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicaciÃ³n.
Alojar Vitess en un VPS le brinda una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto trÃ¡fico. Maneja la multiplexaciÃ³n de conexiones para reducir la carga de la base de datos, soporta cambios de esquema en lÃnea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a travÃ©s de mÃºltiples fragmentos que aparece como una Ãºnica base de datos para su aplicaciÃ³n.
Funciones clave de Vitess
FragmentaciÃ³n horizontal
Distribuya automÃ¡ticamente los datos entre varias instancias de MySQL para escalar la capacidad de escritura mÃ¡s allÃ¡ de lo que un solo servidor puede manejar.
AgrupaciÃ³n de conexiones
Vitess multiplexa miles de conexiones de aplicaciones en un pequeÃ±o grupo de conexiones MySQL, reduciendo drÃ¡sticamente la carga del servidor de la base de datos.
Cambios de esquema en lÃnea
Altere esquemas de tablas en grandes conjuntos de datos sin bloqueos ni tiempo de inactividad utilizando la ejecuciÃ³n DDL en lÃnea gestionada de Vitess.
Enrutamiento de consultas
Las consultas se enrutan automÃ¡ticamente al fragmento correcto basÃ¡ndose en la clave de fragmentaciÃ³n, de forma transparente para la capa de aplicaciÃ³n.
Compatible con MySQL
Las aplicaciones se conectan a Vitess utilizando controladores y protocolos estÃ¡ndar de MySQL sin necesidad de cambios en el cÃ³digo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Vitess en Hostinger?
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