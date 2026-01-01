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Sistema de clustering de bases de datos para el escalado horizontal de MySQL con sharding automatizado, pool de conexiones y enrutamiento de consultas.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Vitess

Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para manejar miles de millones de consultas al dÃ­a, proporciona fragmentaciÃ³n automatizada, enrutamiento inteligente de consultas y pools de conexiones sobre instancias estÃ¡ndar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicaciÃ³n.

Alojar Vitess en un VPS le brinda una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto trÃ¡fico. Maneja la multiplexaciÃ³n de conexiones para reducir la carga de la base de datos, soporta cambios de esquema en lÃ­nea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a travÃ©s de mÃºltiples fragmentos que aparece como una Ãºnica base de datos para su aplicaciÃ³n.

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Funciones clave de Vitess

FragmentaciÃ³n horizontal

Distribuya automÃ¡ticamente los datos entre varias instancias de MySQL para escalar la capacidad de escritura mÃ¡s allÃ¡ de lo que un solo servidor puede manejar.

AgrupaciÃ³n de conexiones

Vitess multiplexa miles de conexiones de aplicaciones en un pequeÃ±o grupo de conexiones MySQL, reduciendo drÃ¡sticamente la carga del servidor de la base de datos.

Cambios de esquema en lÃ­nea

Altere esquemas de tablas en grandes conjuntos de datos sin bloqueos ni tiempo de inactividad utilizando la ejecuciÃ³n DDL en lÃ­nea gestionada de Vitess.

Enrutamiento de consultas

Las consultas se enrutan automÃ¡ticamente al fragmento correcto basÃ¡ndose en la clave de fragmentaciÃ³n, de forma transparente para la capa de aplicaciÃ³n.

Compatible con MySQL

Las aplicaciones se conectan a Vitess utilizando controladores y protocolos estÃ¡ndar de MySQL sin necesidad de cambios en el cÃ³digo.

Â¿Por quÃ© ejecutar Vitess en Hostinger?

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