Usertour es una plataforma de código abierto para la incorporación de usuarios y la interacción con el producto que permite a los equipos de producto crear recorridos dentro de la aplicación, listas de verificación, encuestas y lanzadores directamente dentro de su aplicación web, sin cuellos de botella de ingeniería para cada nuevo flujo. Es una alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot y Userflow, que le brinda control total sobre los datos de incorporación de usuarios y elimina los precios por MAU.

Alojar Usertour en su propio VPS significa que los datos de comportamiento del usuario y los análisis de incorporación permanecen en su infraestructura. Evita el seguimiento de terceros de sus usuarios, cumple con los requisitos de residencia de datos y nunca se encuentra con una barrera de precios a medida que su base de usuarios crece. El soporte multi-entorno le permite probar flujos de forma segura en el entorno de pruebas antes de promocionarlos a producción.