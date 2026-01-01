Hasta un 70% de descuento en Usertour

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Plataforma de incorporación de usuarios autohospedada para crear recorridos de productos dentro de la aplicación, listas de verificación y encuestas sin proveedores externos.

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1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
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2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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COP38.900/mes
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Usertour

Usertour es una plataforma de código abierto para la incorporación de usuarios y la interacción con el producto que permite a los equipos de producto crear recorridos dentro de la aplicación, listas de verificación, encuestas y lanzadores directamente dentro de su aplicación web, sin cuellos de botella de ingeniería para cada nuevo flujo. Es una alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot y Userflow, que le brinda control total sobre los datos de incorporación de usuarios y elimina los precios por MAU.

Alojar Usertour en su propio VPS significa que los datos de comportamiento del usuario y los análisis de incorporación permanecen en su infraestructura. Evita el seguimiento de terceros de sus usuarios, cumple con los requisitos de residencia de datos y nunca se encuentra con una barrera de precios a medida que su base de usuarios crece. El soporte multi-entorno le permite probar flujos de forma segura en el entorno de pruebas antes de promocionarlos a producción.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Usertour

Recorridos de producto en la aplicación

Cree guías interactivas paso a paso que guíen a los nuevos usuarios a su primer momento de valor sin escribir código para cada flujo.

Listas de verificación de inducción

Cree listas de verificación basadas en tareas que resalten las características clave y hagan seguimiento al progreso de cada usuario a través del proceso de incorporación.

Segmentación avanzada de usuarios

Segmente a los usuarios por atributos y eventos personalizados para mostrar el flujo adecuado al usuario correcto en el momento justo.

Analítica de Flujo

Haga seguimiento a las vistas, finalizaciones y tasas de abandono de cada flujo para identificar exactamente dónde los usuarios se desconectan.

Soporte multi-entorno

Mantenga entornos de producción y de prueba separados para que los flujos puedan ser probados a fondo antes de llegar a los usuarios reales.

Encuestas en la aplicación

Recopile comentarios contextuales con encuestas activadas por acciones específicas del usuario, eventos de finalización o reglas basadas en el tiempo.

¿Por qué ejecutar Usertour en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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