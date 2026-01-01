Despliega Usertour con instalación de un solo clic.
Plataforma de incorporación de usuarios autohospedada para crear recorridos de productos dentro de la aplicación, listas de verificación y encuestas sin proveedores externos.
Elige un plan VPS para Usertour
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Usertour
Usertour es una plataforma de código abierto para la incorporación de usuarios y la interacción con el producto que permite a los equipos de producto crear recorridos dentro de la aplicación, listas de verificación, encuestas y lanzadores directamente dentro de su aplicación web, sin cuellos de botella de ingeniería para cada nuevo flujo. Es una alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot y Userflow, que le brinda control total sobre los datos de incorporación de usuarios y elimina los precios por MAU.
Alojar Usertour en su propio VPS significa que los datos de comportamiento del usuario y los análisis de incorporación permanecen en su infraestructura. Evita el seguimiento de terceros de sus usuarios, cumple con los requisitos de residencia de datos y nunca se encuentra con una barrera de precios a medida que su base de usuarios crece. El soporte multi-entorno le permite probar flujos de forma segura en el entorno de pruebas antes de promocionarlos a producción.
Funciones clave de Usertour
Recorridos de producto en la aplicación
Cree guías interactivas paso a paso que guíen a los nuevos usuarios a su primer momento de valor sin escribir código para cada flujo.
Listas de verificación de inducción
Cree listas de verificación basadas en tareas que resalten las características clave y hagan seguimiento al progreso de cada usuario a través del proceso de incorporación.
Segmentación avanzada de usuarios
Segmente a los usuarios por atributos y eventos personalizados para mostrar el flujo adecuado al usuario correcto en el momento justo.
Analítica de Flujo
Haga seguimiento a las vistas, finalizaciones y tasas de abandono de cada flujo para identificar exactamente dónde los usuarios se desconectan.
Soporte multi-entorno
Mantenga entornos de producción y de prueba separados para que los flujos puedan ser probados a fondo antes de llegar a los usuarios reales.
Encuestas en la aplicación
Recopile comentarios contextuales con encuestas activadas por acciones específicas del usuario, eventos de finalización o reglas basadas en el tiempo.
¿Por qué ejecutar Usertour en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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