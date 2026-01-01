Unleash es una plataforma de gestión de características de código abierto de nivel empresarial, confiada por equipos en más de 1,000 organizaciones. Desacopla la implementación de código de la activación de características: envíe a producción en cualquier momento y habilite selectivamente características para usuarios específicos, despliegues porcentuales o entornos a través de un panel de control web, sin volver a desplegar.

Autoalojar Unleash mantiene toda la configuración de las banderas y los datos de segmentación de usuarios dentro de su propia infraestructura. Con más de 15 SDK oficiales que cubren cada lenguaje y framework principal, toda su organización de ingeniería puede adoptar las banderas de características con un flujo de trabajo consistente, desde pruebas A/B y lanzamientos canary hasta interruptores de emergencia.