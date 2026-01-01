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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Tyk Gateway

Tyk Gateway es una puerta de enlace API completamente de código abierto que gestiona la autenticación, la limitación de velocidad, las cuotas y la transformación de solicitudes para sus servicios de backend. Con licencia Mozilla Public License 2.0, cada característica de la puerta de enlace está disponible sin una clave de licencia — OAuth 2.0, la validación JWT, el proxying GraphQL y el soporte de complementos están todos incluidos en la versión de código abierto.

Redis es la única dependencia, proporcionando almacenamiento de sesión distribuido y contadores de límite de velocidad. La configuración se gestiona a través de una API de gestión REST, haciendo que Tyk sea compatible con flujos de trabajo de infraestructura como código y pipelines de CI/CD. El autoalojamiento mantiene todo el tráfico de la API, las credenciales y los datos de uso dentro de su propia infraestructura.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tyk Gateway

Middleware de autenticación

Proteja las API con OAuth 2.0, JWT, firmas HMAC, autenticación básica, TLS mutuo o claves de API — no se requiere código de autenticación personalizado.

Limitación de tasa y cuotas

Aplicar límites de tasa y cuotas de uso por usuario, por aplicación o por política para prevenir el abuso y garantizar un acceso justo.

Soporte multiprotocolo

Enrute las API REST, GraphQL, gRPC, TCP y WebSocket a través de una única puerta de enlace con transformación y proxying conscientes del protocolo.

Solicitud de transformación

Reescribir URL, inyectar o eliminar encabezados, modificar cuerpos de solicitud y respuesta, y convertir entre SOAP y GraphQL en línea.

Middleware de plugin

Extienda el comportamiento del gateway con lógica personalizada escrita en JavaScript, Python, Go o gRPC sin modificar la base de código principal.

¿Por qué ejecutar Tyk Gateway en Hostinger?

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