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Solución de mesa de ayuda y gestión de tickets de código abierto para organizar las solicitudes de soporte y mantener las cargas de trabajo manejables.

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COP28.900/mes
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2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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4 núcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Trudesk

Trudesk es una plataforma de mesa de ayuda de código abierto construida con Node.js y MongoDB, diseñada para mantener las operaciones de soporte organizadas y sencillas. Proporciona una interfaz limpia de gestión de tickets donde los equipos pueden crear, asignar, priorizar y resolver solicitudes de soporte sin la complejidad de las alternativas empresariales. La integración con Elasticsearch permite una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets y actividades.

Alojar Trudesk en tu propio VPS mantiene todos los datos de los clientes bajo tu control, sin tarifas por usuario ni intercambio de datos con terceros. El primer visitante completa el asistente de configuración para establecer la conexión a la base de datos y crear la cuenta de administrador, lo que hace que la implementación inicial sea sencilla y segura.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Trudesk

Gestión de tickets

Crea, asigna y haz seguimiento a los tiquetes de soporte a lo largo de todo su ciclo de vida con niveles de prioridad, actualizaciones de estado y asignación de equipo.

Búsqueda de texto completo

La búsqueda impulsada por Elasticsearch permite a los agentes encontrar instantáneamente tickets, comentarios e historial en todo el centro de ayuda.

Colaboración en equipo

Asigne tiquetes a agentes o grupos específicos, agregue notas internas y haga seguimiento a toda la actividad en un hilo de conversación unificado.

Acceso basado en roles

Controle lo que los agentes y clientes pueden ver y hacer con roles de usuario configurables y grupos de permisos.

Sistema de notificaciones

Mantenga a los agentes y clientes informados con notificaciones por correo electrónico activadas por actualizaciones de tickets, asignaciones y cambios de estado.

¿Por qué ejecutar Trudesk en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

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