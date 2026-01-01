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Motor de consulta SQL distribuido y rápido para ejecutar análisis federados en lagos de datos, almacenes de datos y bases de datos operacionales.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Trino

Trino es un motor de consultas SQL distribuido de alto rendimiento, desarrollado originalmente en Facebook como Presto y ahora mantenido por la Fundación de Software Trino. Permite a analistas e ingenieros ejecutar consultas SQL ANSI interactivas a través de fuentes de datos heterogéneas —almacenamiento de objetos, bases de datos relacionales, intermediarios de mensajes e índices de búsqueda—, uniéndolas y agregándolas como si residieran en un único almacén, sin ETL ni movimiento de datos.

Alojar Trino en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos una capa de consulta federada que controlan totalmente, sin tarifas por consulta y sin dependencia de proveedor. La interfaz de usuario web incluida muestra las consultas en ejecución, la utilización de los trabajadores y los planes de ejecución para que los operadores puedan depurar el rendimiento y ajustar los recursos del clúster directamente desde el navegador.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Trino

Consultas SQL federadas

Conecte docenas de fuentes de datos a través de conectores enchufables y únalos en una única declaración SQL ANSI sin preparación ni ETL.

Motor masivamente paralelo

La ejecución vectorizada en memoria y la planificación adaptativa de consultas ofrecen latencia interactiva en lagos y almacenes de datos a escala de terabytes.

Amplio catálogo de conectores

Conectores oficiales para Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra y más.

Consola web integrada

La interfaz de usuario basada en navegador muestra las consultas en ejecución y finalizadas, el estado de los trabajadores, las métricas a nivel de etapa y los planes de ejecución para una depuración rápida del rendimiento.

ANSI SQL con extensiones

SQL estándar completo con funciones de ventana, uniones laterales, arreglos, mapas, JSON, tipos geoespaciales y funciones definidas por el usuario.

JDBC, ODBC y Python

Controladores y clientes plug-and-play conectan herramientas de BI como Tableau, Superset y Metabase, además de cuadernos de ciencia de datos y pipelines ETL.

¿Por qué ejecutar Trino en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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