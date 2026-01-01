Implementa Traduora con instalación en un solo clic.
Plataforma de gestión de traducciones autoalojada para equipos con API REST, acceso basado en roles e importación/exportación multiformato.
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Todo lo que puedes crear con Traduora
Traduora es una plataforma de gestión de traducciones autoalojada diseñada para equipos de desarrollo que gestionan la localización en varios idiomas. Ofrece una interfaz web limpia para organizar proyectos de traducción, con soporte de importación y exportación para formatos JSON, YAML y CSV.
Alojar Traduora en un VPS mantiene todos tus datos de localización privados y se integra directamente con los pipelines de CI/CD a través de su API REST. El control de acceso basado en roles te permite invitar a traductores, revisores y desarrolladores con los permisos adecuados, mientras que el historial de traducción rastrea cada cambio realizado en una cadena.
Funciones clave de Traduora
Integración de REST API
Automatice las importaciones y exportaciones de traducción en su pipeline de CI/CD utilizando la API REST completa sin intervención manual.
Exportación multiformato
Exportar traducciones como JSON, YAML, CSV y otros formatos para integrarlas directamente en cualquier framework o sistema de compilación.
Acceso basado en roles
Otorgue a los desarrolladores, traductores y revisores diferentes niveles de permiso para mantener los proyectos organizados y seguros.
Historial de traducción
Cada cambio en una cadena de traducción es rastreado, permitiéndole auditar modificaciones y revertir a versiones anteriores.
¿Por qué ejecutar Traduora en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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