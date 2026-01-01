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Plataforma de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas para monitorear sus vehículos y activos en un solo lugar.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Tracktor

Tracktor es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, diseñada para dar a individuos y pequeñas empresas visibilidad completa sobre sus vehículos y activos. Proporciona un panel de control limpio y autoalojado para registrar viajes, gestionar vehículos y monitorear la actividad de la flota, sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros.

Construido sobre una pila ligera de Node.js con almacenamiento SQLite, Tracktor es fácil de implementar y requiere recursos mínimos. Los datos de su flota permanecen en su propio servidor, dándole control total sobre el acceso, la privacidad y la retención. A los visitantes por primera vez se les solicita registrar una cuenta de administrador, haciendo que la configuración inicial sea fluida.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tracktor

Gestión de vehículos

Agregue y organice toda su flota en un solo lugar, rastreando cada vehículo con su propio perfil, detalles e historial de actividad.

Grabación de viaje

Registre viajes con puntos de inicio y fin, distancias y marcas de tiempo para construir un historial preciso del uso del vehículo y las rutas.

Privacidad autoalojada

Todos los datos de la flota se almacenan en su propio servidor — sin servicios de seguimiento de terceros, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de un proveedor.

Almacenamiento SQLite ligero

Utiliza SQLite para almacenamiento persistente, manteniendo la implementación sencilla y eficiente en recursos sin requerir un servidor de base de datos separado.

Autenticación de usuario

La autenticación integrada asegura el acceso a los datos de su flota, con un registro en la primera visita que simplifica la configuración inicial.

¿Por qué ejecutar Tracktor en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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