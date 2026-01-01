Implementa Tracktor con instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas para monitorear sus vehículos y activos en un solo lugar.
Elige un plan VPS para Tracktor
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Tracktor
Tracktor es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, diseñada para dar a individuos y pequeñas empresas visibilidad completa sobre sus vehículos y activos. Proporciona un panel de control limpio y autoalojado para registrar viajes, gestionar vehículos y monitorear la actividad de la flota, sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros.
Construido sobre una pila ligera de Node.js con almacenamiento SQLite, Tracktor es fácil de implementar y requiere recursos mínimos. Los datos de su flota permanecen en su propio servidor, dándole control total sobre el acceso, la privacidad y la retención. A los visitantes por primera vez se les solicita registrar una cuenta de administrador, haciendo que la configuración inicial sea fluida.
Funciones clave de Tracktor
Gestión de vehículos
Agregue y organice toda su flota en un solo lugar, rastreando cada vehículo con su propio perfil, detalles e historial de actividad.
Grabación de viaje
Registre viajes con puntos de inicio y fin, distancias y marcas de tiempo para construir un historial preciso del uso del vehículo y las rutas.
Privacidad autoalojada
Todos los datos de la flota se almacenan en su propio servidor — sin servicios de seguimiento de terceros, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de un proveedor.
Almacenamiento SQLite ligero
Utiliza SQLite para almacenamiento persistente, manteniendo la implementación sencilla y eficiente en recursos sin requerir un servidor de base de datos separado.
Autenticación de usuario
La autenticación integrada asegura el acceso a los datos de su flota, con un registro en la primera visita que simplifica la configuración inicial.
¿Por qué ejecutar Tracktor en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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