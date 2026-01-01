Tracktor es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vehículos y la gestión de flotas, diseñada para dar a individuos y pequeñas empresas visibilidad completa sobre sus vehículos y activos. Proporciona un panel de control limpio y autoalojado para registrar viajes, gestionar vehículos y monitorear la actividad de la flota, sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros.

Construido sobre una pila ligera de Node.js con almacenamiento SQLite, Tracktor es fácil de implementar y requiere recursos mínimos. Los datos de su flota permanecen en su propio servidor, dándole control total sobre el acceso, la privacidad y la retención. A los visitantes por primera vez se les solicita registrar una cuenta de administrador, haciendo que la configuración inicial sea fluida.