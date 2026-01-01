Traccar es un sistema de rastreo GPS de cÃ³digo abierto completo que soporta mÃ¡s de 200 protocolos de comunicaciÃ³n y funciona con prÃ¡cticamente cualquier dispositivo GPS en el mercado. Organizaciones de todos los tamaÃ±os utilizan Traccar para monitorear vehÃ­culos, activos y personal en tiempo real a travÃ©s de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocerca, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.

Alojar Traccar en su propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo cobradas por las plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicaciÃ³n sensibles completamente bajo su control. Esta plantilla implementa Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento confiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y anÃ¡lisis.