Plataforma de rastreo GPS de cÃ³digo abierto compatible con mÃ¡s de 200 protocolos para el monitoreo en tiempo real de flotas y activos.
Elige un plan VPS para Traccar
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Traccar
Traccar es un sistema de rastreo GPS de cÃ³digo abierto completo que soporta mÃ¡s de 200 protocolos de comunicaciÃ³n y funciona con prÃ¡cticamente cualquier dispositivo GPS en el mercado. Organizaciones de todos los tamaÃ±os utilizan Traccar para monitorear vehÃculos, activos y personal en tiempo real a travÃ©s de una interfaz web intuitiva que incluye mapas interactivos, zonas de geocerca, alertas de velocidad e informes detallados de viajes.
Alojar Traccar en su propio VPS elimina las tarifas de licencia recurrentes por dispositivo cobradas por las plataformas comerciales y mantiene los datos de ubicaciÃ³n sensibles completamente bajo su control. Esta plantilla implementa Traccar con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento confiable y a largo plazo del historial de seguimiento, rutas y anÃ¡lisis.
Funciones clave de Traccar
MÃ¡s de 200 protocolos de dispositivos
Conecte prÃ¡cticamente cualquier rastreador GPS, dongle OBD o aplicaciÃ³n de smartphone con soporte integrado para mÃ¡s de 200 protocolos de comunicaciÃ³n.
Seguimiento de mapas en tiempo real
Monitoree la ubicaciÃ³n de los dispositivos en tiempo real en OpenStreetMap o Google Maps interactivos, con actualizaciones automÃ¡ticas y visualizaciÃ³n de rutas.
Geocercado y alertas
Define zonas de geocerca y recibe notificaciones instantÃ¡neas por entrada, salida, infracciones de velocidad y eventos de movimiento.
Informes de flota
Genere informes completos de viajes, paradas, distancia, consumo de combustible y anÃ¡lisis del comportamiento del conductor.
Acceso multiusuario
Cree cuentas de usuario con uso compartido de dispositivos basado en permisos para equipos, departamentos o clientes.
IntegraciÃ³n de API REST
Integre datos de seguimiento con sistemas externos y paneles de control a travÃ©s de una API REST bien documentada.
Â¿Por quÃ© ejecutar Traccar en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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