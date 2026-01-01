Despliega ToolJet con un solo clic.
Plataforma de bajo código de código abierto para construir y desplegar herramientas internas, paneles de control y paneles de administración con más de 50 integraciones de fuentes de datos.
Elige un plan VPS para ToolJet
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ToolJet
ToolJet es una plataforma low-code de código abierto que ofrece a los equipos un constructor visual de arrastrar y soltar para crear herramientas internas, paneles de administración y aplicaciones CRUD en una fracción del tiempo de desarrollo habitual. Con más de 40 componentes de interfaz de usuario integrados y conectores nativos para más de 50 servicios —incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST, Google Sheets y Stripe—, los equipos pueden crear aplicaciones basadas en datos sin escribir código frontend extenso.
Alojar ToolJet en tu propio VPS mantiene las configuraciones de las herramientas internas, las credenciales de las fuentes de datos y la lógica de negocio completamente dentro de tu infraestructura. Sin precios por puesto, sin límites de uso y sin acceso de terceros a tus datos operativos.
Funciones clave de ToolJet
Más de 50 Conectores de fuentes de datos
Conéctese a bases de datos, API REST, puntos finales GraphQL y herramientas SaaS, incluyendo Google Sheets, Stripe y Salesforce, sin escribir código de integración personalizado.
Creador visual de arrastrar y soltar
Diseñe interfaces de usuario a partir de más de 40 componentes prediseñados — tablas, formularios, gráficos, modales — sin escribir HTML ni CSS, y vincúlelos directamente a consultas de datos.
Lógica de JavaScript & Python
Agregue transformaciones de datos y lógica de negocio directamente en las consultas usando JavaScript o Python, manteniendo a los usuarios avanzados con control total sin salir de la plataforma.
Control de Acceso Basado en Roles
Defina permisos granulares por aplicación y espacio de trabajo para que cada miembro del equipo solo pueda acceder a las herramientas y datos relevantes para su rol.
Sincronización de Git
Definiciones de aplicaciones con control de versiones al sincronizarse con un repositorio Git, lo que permite revisiones de código, auditorías y reversiones para herramientas internas críticas.
¿Por qué ejecutar ToolJet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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