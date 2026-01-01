Implementa Tolgee con una instalación de un solo clic.
Plataforma de localización de código abierto con edición en contexto e integraciones de SDK para traducir aplicaciones a varios idiomas.
Elige un plan VPS para Tolgee
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Tolgee
Tolgee es una plataforma de gestión de localización y traducción de código abierto que permite a los equipos de desarrollo gestionar todas las claves de traducción de sus aplicaciones en un solo lugar. Su característica destacada es la edición en contexto — los traductores pueden modificar cadenas directamente dentro de la aplicación en ejecución sin tocar los archivos de código.
Alojar Tolgee en un VPS mantiene todos los datos de traducción bajo su control y elimina las tarifas por cadena o por puesto comunes en las alternativas SaaS. Los SDK para React, Angular, Vue y otros frameworks se integran directamente con la plataforma, y una API REST soporta la automatización de pipelines CI/CD.
Funciones clave de Tolgee
Edición en contexto
Los traductores pueden editar cadenas directamente en la interfaz de su aplicación en vivo, eliminando la necesidad de buscar en archivos clave.
Gestión multilenguaje
Administre todas las claves de traducción y sus valores en todos los idiomas de destino desde un único panel organizado.
Marco SDKs
Los SDKs oficiales para React, Angular, Vue y Svelte integran Tolgee directamente en el proceso de compilación de su aplicación.
Traducción automática
Rellenar automáticamente las traducciones usando Google Translate, DeepL o AWS Translate para acelerar los flujos de trabajo de localización.
REST API & CLI
Automatice las importaciones y exportaciones de traducción en pipelines de CI/CD usando la API REST o la herramienta de línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Tolgee en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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