Hasta un 70% de descuento en Tiny File Manager

Despliega Tiny File Manager con instalaciÃ³n de un solo clic.

Gestor de archivos web PHP ligero de un solo archivo para cargar, descargar y organizar archivos del servidor desde cualquier navegador.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega Tiny File Manager con instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para Tiny File Manager

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Tiny File Manager

Tiny File Manager es un gestor de archivos compacto y de cÃ³digo abierto que se ejecuta completamente como un Ãºnico archivo PHP, ofreciÃ©ndote una interfaz basada en navegador con todas las funciones para gestionar archivos en tu servidor sin clientes SSH o FTP. Soporta carga y descarga de archivos, copiar, mover, renombrar, eliminar, creaciÃ³n de archivos comprimidos y un editor de texto incorporado, todo accesible a travÃ©s de una interfaz de usuario web limpia y adaptable.

Alojar Tiny File Manager en tu propio VPS mantiene tus archivos bajo tu control y te permite otorgar acceso basado en roles a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso. Su mÃ­nima huella significa que se ejecuta junto a tus aplicaciones existentes sin aÃ±adir una sobrecarga de recursos notable.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tiny File Manager

Operaciones Completas de Archivo

Subir, descargar, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas directamente desde el navegador sin necesidad de acceso SSH o FTP.

Acceso multiusuario

Defina varias cuentas de usuario con contraseÃ±as individuales y niveles de permiso, incluyendo roles de solo lectura para acceso restringido.

Editor de texto incorporado

Edite archivos de configuraciÃ³n, scripts y cÃ³digo directamente en el navegador con soporte de resaltado de sintaxis, evitando la necesidad de un editor separado.

Soporte de Archivo

Cree archivos ZIP y extraiga archivos comprimidos a travÃ©s de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad sin herramientas de lÃ­nea de comandos.

BÃºsqueda de Archivo

Busque en los directorios por nombre de archivo o contenido para localizar archivos rÃ¡pidamente sin navegar manualmente por los Ã¡rboles de carpetas.

Â¿Por quÃ© ejecutar Tiny File Manager en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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