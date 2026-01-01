Despliega Tiny File Manager con instalaciÃ³n de un solo clic.
Gestor de archivos web PHP ligero de un solo archivo para cargar, descargar y organizar archivos del servidor desde cualquier navegador.
Elige un plan VPS para Tiny File Manager
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Tiny File Manager
Tiny File Manager es un gestor de archivos compacto y de cÃ³digo abierto que se ejecuta completamente como un Ãºnico archivo PHP, ofreciÃ©ndote una interfaz basada en navegador con todas las funciones para gestionar archivos en tu servidor sin clientes SSH o FTP. Soporta carga y descarga de archivos, copiar, mover, renombrar, eliminar, creaciÃ³n de archivos comprimidos y un editor de texto incorporado, todo accesible a travÃ©s de una interfaz de usuario web limpia y adaptable.
Alojar Tiny File Manager en tu propio VPS mantiene tus archivos bajo tu control y te permite otorgar acceso basado en roles a los miembros del equipo con diferentes niveles de permiso. Su mÃnima huella significa que se ejecuta junto a tus aplicaciones existentes sin aÃ±adir una sobrecarga de recursos notable.
Funciones clave de Tiny File Manager
Operaciones Completas de Archivo
Subir, descargar, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas directamente desde el navegador sin necesidad de acceso SSH o FTP.
Acceso multiusuario
Defina varias cuentas de usuario con contraseÃ±as individuales y niveles de permiso, incluyendo roles de solo lectura para acceso restringido.
Editor de texto incorporado
Edite archivos de configuraciÃ³n, scripts y cÃ³digo directamente en el navegador con soporte de resaltado de sintaxis, evitando la necesidad de un editor separado.
Soporte de Archivo
Cree archivos ZIP y extraiga archivos comprimidos a travÃ©s de la interfaz web, simplificando las transferencias por lotes y las copias de seguridad sin herramientas de lÃnea de comandos.
BÃºsqueda de Archivo
Busque en los directorios por nombre de archivo o contenido para localizar archivos rÃ¡pidamente sin navegar manualmente por los Ã¡rboles de carpetas.
Â¿Por quÃ© ejecutar Tiny File Manager en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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