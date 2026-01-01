Implementa Thumbor con instalación de un solo clic.
Servidor de imágenes inteligente de código abierto que recorta, redimensiona y filtra imágenes bajo demanda mediante solicitudes sencillas basadas en URL.
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Todo lo que puedes crear con Thumbor
Thumbor es un servidor inteligente de procesamiento de imágenes basado en Python que maneja el redimensionamiento, recorte y filtrado a través de parámetros URL — no se necesitan cambios en el código de la aplicación para integrarlo. Lo que diferencia a Thumbor de los redimensionadores de imágenes genéricos es su recorte inteligente impulsado por IA: detecta automáticamente rostros y características importantes en una imagen antes de recortar, asegurando que el sujeto nunca sea cortado accidentalmente.
Utilizado en producción por Wikipedia, Globo.com, Forbes y Vox Media para servir miles de millones de imágenes, Thumbor está probado en batalla a escala. No requiere dependencias externas para su funcionamiento básico. El autoalojamiento reemplaza las tarifas SaaS por transformación con un costo fijo de VPS y mantiene su canalización de medios completamente dentro de su propia infraestructura.
Funciones clave de Thumbor
Detección inteligente de rostros
La detección de rostros y características incorporada asegura que la parte más importante de una imagen permanezca centrada al recortar a diferentes relaciones de aspecto.
Procesamiento basado en URL
Redimensiona, recorta, filtra y convierte imágenes creando una URL — no se requiere SDK, funciona con cualquier lenguaje o framework.
Selección automática de formato
Sirve automáticamente WebP a los navegadores que lo soporten, con una alternativa en JPEG o PNG, reduciendo el ancho de banda sin trabajo adicional.
Sistema de filtros extensible
Aplica brillo, contraste, marcas de agua, esquinas redondeadas y desenfoque a través de parámetros URL o plugins de filtro personalizados de Python.
Caché de resultados
Los resultados procesados se almacenan en caché para evitar reprocesar solicitudes idénticas, reduciendo significativamente la carga de la CPU en volúmenes de tráfico altos.
¿Por qué ejecutar Thumbor en Hostinger?
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