Implementa SurrealDB con instalaciÃ³n de un solo clic.
Base de datos multimodelo que combina datos de documentos, grafos, relacionales, series de tiempo, geoespaciales y vectoriales a travÃ©s de un Ãºnico lenguaje de consulta similar a SQL.
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Todo lo que puedes crear con SurrealDB
SurrealDB es una base de datos multimodo moderna escrita en Rust que unifica datos de documentos, grafos, relacionales, series temporales, geoespaciales y vectoriales en un Ãºnico motor al que se accede a travÃ©s de SurrealQL, un lenguaje de consulta similar a SQL diseÃ±ado para desarrolladores que desean flexibilidad sin tener que manejar mÃºltiples bases de datos especializadas. Con soporte nativo para consultas en tiempo real, permisos a nivel de fila y autenticaciÃ³n integrados en la propia base de datos, SurrealDB puede funcionar tanto como base de datos como backend-as-a-service (BaaS) para aplicaciones web y mÃ³viles.
Alojar SurrealDB en tu VPS ofrece a desarrolladores y pequeÃ±os equipos una potente base de datos multimodo sin el costo por consulta de SurrealDB Cloud. La arquitectura de un solo binario simplifica la implementaciÃ³n y las operaciones en comparaciÃ³n con ejecutar bases de datos separadas para cargas de trabajo de documentos, grafos y series temporales.
Funciones clave de SurrealDB
Tipos de datos multimodelo
Almacene documentos, grÃ¡ficos, filas relacionales, series temporales, geoespaciales y vectores en la misma base de datos sin servicios separados para cada modelo.
Lenguaje de consulta SurrealQL
Lenguaje de consulta tipo SQL con extensiones para recorrido de grafos, bÃºsqueda vectorial, operadores geoespaciales y campos calculados integrados en el esquema.
Consultas en tiempo real
SuscrÃbase a los resultados de consultas en vivo a travÃ©s de WebSocket para obtener actualizaciones de interfaz de usuario en tiempo real sin sondeo ni infraestructura de bus de eventos externo.
Seguridad a nivel de fila
Los permisos granulares integrados en el esquema le permiten exponer de forma segura la base de datos directamente a clientes web y mÃ³viles sin una capa API intermedia.
AutenticaciÃ³n integrada
La autenticaciÃ³n integrada de usuario, alcance y basada en JWT hace que SurrealDB sea utilizable como un backend como servicio para aplicaciones prototipo.
MÃºltiples interfaces de consulta
Consultar a travÃ©s de HTTP REST, WebSocket, librerÃas de cliente nativas para JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET y PHP â€” o directamente a travÃ©s de SurrealQL CLI.
Â¿Por quÃ© ejecutar SurrealDB en Hostinger?
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