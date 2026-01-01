Implementa Sure con instalación en un clic.
Aplicación de finanzas personales autohospedada para llevar un registro del patrimonio neto, cuentas, transacciones e inversiones, con total propiedad de los datos.
Elige un plan VPS para Sure
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Sure
Sure es una aplicación de finanzas personales y gestión de patrimonio de código abierto, mantenida por la comunidad, diseñada para personas que quieren el control total de sus datos financieros. Rastrea cuentas bancarias, inversiones y préstamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y es compatible con hogares multiusuario, todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.
A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripción SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupción del servicio. La integración opcional de OpenAI añade categorización de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones, mientras que la aplicación principal sirve el panel interactivo.
Funciones clave de Sure
Tablero de Patrimonio neto
Agregue todos los saldos de las cuentas en una vista única de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, lo que brinda una imagen clara de la salud financiera total.
Administración de cuenta
Monitoree cuentas corrientes, de ahorro, de tarjetas de crédito, de préstamos y de inversión desde una única interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.
Categorización de Transacciones
Importe, organice y categorice transacciones con automatización basada en reglas y anulaciones manuales para construir informes de gastos precisos.
Seguimiento de Portafolio de Inversión
Monitoree las tenencias de acciones y el rendimiento de su cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data en un horario configurable.
Asistente Financiero con IA
La integración opcional de OpenAI permite consultas en lenguaje natural sobre patrones de gasto y categorización automatizada de transacciones importadas.
Hogares multiusuario
Invita a los miembros del hogar con sus propias cuentas mientras comparten presupuestos y metas financieras en la misma instancia autoalojada.
¿Por qué ejecutar Sure en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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