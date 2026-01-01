Hasta un 70% de descuento en Sure

Implementa Sure con instalación en un clic.

Aplicación de finanzas personales autohospedada para llevar un registro del patrimonio neto, cuentas, transacciones e inversiones, con total propiedad de los datos.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Sure con instalación en un clic.

Elige un plan VPS para Sure

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Sure

Sure es una aplicación de finanzas personales y gestión de patrimonio de código abierto, mantenida por la comunidad, diseñada para personas que quieren el control total de sus datos financieros. Rastrea cuentas bancarias, inversiones y préstamos, registra y categoriza transacciones, monitorea el patrimonio neto a lo largo del tiempo y es compatible con hogares multiusuario, todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.

A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripción SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupción del servicio. La integración opcional de OpenAI añade categorización de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker Sidekiq en segundo plano maneja las importaciones programadas y las notificaciones, mientras que la aplicación principal sirve el panel interactivo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Sure

Tablero de Patrimonio neto

Agregue todos los saldos de las cuentas en una vista única de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, lo que brinda una imagen clara de la salud financiera total.

Administración de cuenta

Monitoree cuentas corrientes, de ahorro, de tarjetas de crédito, de préstamos y de inversión desde una única interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.

Categorización de Transacciones

Importe, organice y categorice transacciones con automatización basada en reglas y anulaciones manuales para construir informes de gastos precisos.

Seguimiento de Portafolio de Inversión

Monitoree las tenencias de acciones y el rendimiento de su cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data en un horario configurable.

Asistente Financiero con IA

La integración opcional de OpenAI permite consultas en lenguaje natural sobre patrones de gasto y categorización automatizada de transacciones importadas.

Hogares multiusuario

Invita a los miembros del hogar con sus propias cuentas mientras comparten presupuestos y metas financieras en la misma instancia autoalojada.

¿Por qué ejecutar Sure en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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