Hasta un 70% de descuento en Strapi

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CMS headless de cĆ³digo abierto lĆ­der que autogenera APIs REST y GraphQL a partir de sus modelos de contenido con un panel de administraciĆ³n personalizable.

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VPS administrado con IA
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1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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4 nĆŗcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Strapi

Strapi es el CMS headless de cĆ³digo abierto mĆ”s popular del mundo, en el que confĆ­an mĆ”s de 800.000 desarrolladores. Ofrece un backend de gestiĆ³n de contenido totalmente personalizable con un panel de administraciĆ³n intuitivo de arrastrar y soltar, API REST y GraphQL autogeneradas, y un rico ecosistema de plugins. A diferencia de los CMS tradicionales que acoplan el contenido a un frontend fijo, Strapi entrega contenido a cualquier canal ā sitios web, aplicaciones mĆ³viles, dispositivos IoT ā a travĆ©s de API estĆ”ndar.

Alojar Strapi en tu propio VPS elimina los precios por puesto y los lĆ­mites de tasa de API impuestos por los proveedores de CMS gestionados, mientras te da control total sobre la arquitectura de tu contenido, el almacenamiento de datos y la configuraciĆ³n de plugins. Esta plantilla combina Strapi con PostgreSQL 16 para una fiabilidad lista para producciĆ³n.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Strapi

APIs autogeneradas

Strapi crea endpoints REST y GraphQL automĆ”ticamente cuando defines tipos de contenido ā no se requiere codificaciĆ³n manual de API.

Creador de contenido de arrastrar y soltar

Cree modelos de contenido complejos visualmente con campos, componentes y zonas dinĆ”micas sin tocar la base de cĆ³digo.

Control de acceso basado en roles

Defina permisos granulares por tipo de contenido y rol de usuario para que los editores, gerentes y consumidores de API solo accedan a lo que deben.

Biblioteca multimedia

Cargue, organice y optimice imĆ”genes y archivos en una biblioteca de medios centralizada con redimensionamiento automĆ”tico de imĆ”genes y conversiĆ³n de formato.

Ecosistema de plugins

Extienda Strapi con plugins del marketplace para autenticaciĆ³n, SEO, correo electrĆ³nico, bĆŗsqueda y mĆ”s, o cree plugins personalizados para sus necesidades.

Contenido multilenguaje

Administra el contenido en mĆŗltiples idiomas con soporte i18n integrado, publicando cada localizaciĆ³n de forma independiente para llegar a audiencias globales.

ĀæPor quĆ© ejecutar Strapi en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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