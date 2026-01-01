Implementa Steel Browser con un solo clic.
API de navegador de cÃ³digo abierto que otorga a los agentes de IA control total de una instancia real de Chrome para automatizaciÃ³n web y extracciÃ³n de datos.
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Todo lo que puedes crear con Steel Browser
Steel Browser es un sandbox de navegador de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para agentes de IA y flujos de trabajo de automatizaciÃ³n. Envuelve una instancia de Chrome gestionada detrÃ¡s de una API REST y WebSocket, exponiendo el protocolo completo de Chrome DevTools para que los agentes puedan navegar por pÃ¡ginas, llenar formularios, capturar capturas de pantalla y extraer datos estructurados sin tener que lidiar con el cÃ³digo repetitivo de Puppeteer o Selenium.
Autoalojar Steel mantiene cada sesiÃ³n de navegaciÃ³n, almacÃ©n de cookies y carga Ãºtil extraÃda en su propia infraestructura en lugar de una nube de navegador de terceros. Evita la tarificaciÃ³n por sesiÃ³n, retiene el control sobre los proxies y la configuraciÃ³n anti-detecciÃ³n, y puede conectar cualquier framework de agente de IA â€” LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o cÃ³digo personalizado â€” al mismo backend.
Funciones clave de Steel Browser
GestiÃ³n de Sesiones
Crear, pausar, reanudar y destruir sesiones de navegador aisladas a travÃ©s de una Ãºnica API REST, con cookies y almacenamiento local preservados entre llamadas.
Acceso completo a CDP
ConÃ©ctese directamente al Protocolo de Herramientas para Desarrolladores de Chrome a travÃ©s de WebSocket para un control detallado con Puppeteer, Playwright o cualquier cliente compatible con CDP.
PÃ¡gina a Markdown y PDF
Los endpoints incorporados convierten cualquier pÃ¡gina renderizada en Markdown limpio, PDF o capturas de pantalla, listos para alimentar ventanas de contexto de LLM o flujos de trabajo de documentos.
Depurador de sesiÃ³n en tiempo real
El panel visual transmite cada sesiÃ³n en tiempo real para que pueda ver lo que ve un agente, reproducir acciones y diagnosticar fallas sin volver a ejecutar trabajos.
SDKs agnÃ³sticos de marco
Los SDKs oficiales de Python y Node se integran con LangChain, CrewAI, OpenAI Agents y stacks personalizados â€” cambie de proveedores de navegadores en la nube sin reescribir la lÃ³gica del agente.
Â¿Por quÃ© ejecutar Steel Browser en Hostinger?
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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