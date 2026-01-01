Steel Browser es un sandbox de navegador de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para agentes de IA y flujos de trabajo de automatizaciÃ³n. Envuelve una instancia de Chrome gestionada detrÃ¡s de una API REST y WebSocket, exponiendo el protocolo completo de Chrome DevTools para que los agentes puedan navegar por pÃ¡ginas, llenar formularios, capturar capturas de pantalla y extraer datos estructurados sin tener que lidiar con el cÃ³digo repetitivo de Puppeteer o Selenium.

Autoalojar Steel mantiene cada sesiÃ³n de navegaciÃ³n, almacÃ©n de cookies y carga Ãºtil extraÃ­da en su propia infraestructura en lugar de una nube de navegador de terceros. Evita la tarificaciÃ³n por sesiÃ³n, retiene el control sobre los proxies y la configuraciÃ³n anti-detecciÃ³n, y puede conectar cualquier framework de agente de IA â€” LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK o cÃ³digo personalizado â€” al mismo backend.