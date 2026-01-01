Squidex es un CMS headless de código abierto que expone su contenido a través de APIs REST y GraphQL, permitiendo que cualquier frontend —aplicaciones web, aplicaciones móviles o sistemas del lado del servidor— extraiga contenido sin estar atado a una capa de renderizado específica. Los esquemas de contenido se definen en la interfaz de usuario de Squidex con soporte completo para referencias, activos, localización y reglas de validación.

Alojar Squidex por su cuenta en su propio VPS le da control total sobre dónde se almacena el contenido y quién puede acceder a él. A diferencia de las plataformas CMS headless SaaS que cobran por llamada a la API o por puesto, una instancia autoalojada no tiene límites de uso y mantiene todos los datos de contenido dentro de su propia infraestructura.