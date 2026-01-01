SQLPage es un servidor de aplicaciones web de cÃ³digo abierto que renderiza pÃ¡ginas web interactivas directamente desde consultas SQL. Los desarrolladores y analistas escriben archivos .sql que seleccionan de una biblioteca de componentes incorporada â€”formularios, tablas, grÃ¡ficos, mapas, navegaciÃ³n y docenas de elementos de interfaz de usuarioâ€” y el servidor convierte los conjuntos de resultados en HTML pulido sin una sola lÃ­nea de HTML, CSS o JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y exponga una base de datos existente como un panel de administraciÃ³n funcional, un tablero interno o un prototipo en minutos.

Alojar SQLPage en su propio VPS mantiene las consultas, esquemas y credenciales dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de una plataforma de bajo cÃ³digo de terceros. No hay tarifas por usuario, ni lÃ­mites de filas, y sus archivos .sql permanecen portÃ¡tiles y controlables por versiones como cualquier otro cÃ³digo.