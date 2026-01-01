Implementa SQLPage con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Cree sitios web interactivos y paneles de datos usando solo consultas SQL â€” no se requiere cÃ³digo frontend, frameworks ni JavaScript.
Elige un plan VPS para SQLPage
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con SQLPage
SQLPage es un servidor de aplicaciones web de cÃ³digo abierto que renderiza pÃ¡ginas web interactivas directamente desde consultas SQL. Los desarrolladores y analistas escriben archivos
.sql que seleccionan de una biblioteca de componentes incorporada â€”formularios, tablas, grÃ¡ficos, mapas, navegaciÃ³n y docenas de elementos de interfaz de usuarioâ€” y el servidor convierte los conjuntos de resultados en HTML pulido sin una sola lÃnea de HTML, CSS o JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y exponga una base de datos existente como un panel de administraciÃ³n funcional, un tablero interno o un prototipo en minutos.
Alojar SQLPage en su propio VPS mantiene las consultas, esquemas y credenciales dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de una plataforma de bajo cÃ³digo de terceros. No hay tarifas por usuario, ni lÃmites de filas, y sus archivos
.sql permanecen portÃ¡tiles y controlables por versiones como cualquier otro cÃ³digo.
Funciones clave de SQLPage
RenderizaciÃ³n solo SQL
Escriba archivos SQL ordinarios que seleccionan de una rica biblioteca de componentes y SQLPage renderiza pÃ¡ginas HTML responsivas directamente desde los conjuntos de resultados.
Soporte multibase de datos
ConÃ©ctese a SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y exponga cualquier base de datos existente como una aplicaciÃ³n web funcional.
Componentes integrados
Formularios, tablas, grÃ¡ficos, mapas, tarjetas, navegaciÃ³n, cargas de archivos y docenas de elementos de interfaz de usuario pulidos estÃ¡n disponibles sin librerÃas externas o pasos de compilaciÃ³n.
Recarga en caliente instantÃ¡nea
Editar un archivo
.sql y el cambio aparece en la siguiente carga de pÃ¡gina â€” sin compilaciÃ³n, sin empaquetador y sin reinicio.
Diminuto binario estÃ¡tico
Un Ãºnico binario de Rust de menos de 20 MB sirve un sitio dinÃ¡mico completo, con bajo uso de memoria y arranques en frÃo rÃ¡pidos en recursos de VPS modestos.
AutenticaciÃ³n integrada
La autenticaciÃ³n bÃ¡sica HTTP, la gestiÃ³n de sesiones, OAuth y las funciones de hash de contraseÃ±as permiten que los archivos SQL protejan pÃ¡ginas sin un servicio de identidad externo.
Â¿Por quÃ© ejecutar SQLPage en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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