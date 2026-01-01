Implementa Spree con un solo clic.
Plataforma de ecommerce headless de código abierto para crear tiendas online multivendedor, B2B y transfronterizas.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Spree
Spree es una plataforma de comercio electrónico headless completamente de código abierto, construida sobre Ruby on Rails, que impulsa desde tiendas de un solo producto hasta mercados B2B empresariales y plataformas de múltiples proveedores. Incluye una API REST completa, un SDK de TypeScript y una tienda Next.js lista para producción para que puedas lanzar una tienda en línea completamente personalizada sin construir el backend desde cero.
Alojar Spree en tu propio VPS te da control total sobre los datos de los clientes, los flujos de pago y el catálogo de productos, sin participación en los ingresos, sin tarifas de transacción y sin restricciones de proveedor sobre qué pasarelas de pago o servicios de cumplimiento puedes conectar.
Funciones clave de Spree
Arquitectura sin cabeza
Una API REST y un SDK de TypeScript completos le permiten construir cualquier tienda en línea — Next.js, móvil o personalizada — mientras que Spree maneja toda la lógica de comercio electrónico tras bambalinas.
Marketplace multivendedor
La gestión de vendedores integrada le permite operar un marketplace con múltiples vendedores, catálogos separados y cumplimiento independiente desde una única instalación.
B2B Mayorista
Cree grupos de clientes con precios personalizados, mínimos de pedido y condiciones de crédito para operar ventas al por mayor B2B junto con su tienda B2C sin una segunda plataforma.
Comercio Transfronterizo
El soporte nativo multidivisa y multilingüe le permite vender globalmente sin plugins de terceros o soluciones alternativas por país.
Búsqueda de productos de texto completo
La integración de Meilisearch ofrece búsqueda de productos tolerante a errores tipográficos y en milisegundos, con filtrado facetado incluido de forma predeterminada.
¿Por qué ejecutar Spree en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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