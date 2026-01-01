Hasta un 69% de descuento en Bagisto

Despliega Bagisto con instalación en un solo clic.

Plataforma de ecommerce Laravel de código abierto para crear tiendas online con soporte multidivisa, multilingüe y de pasarela de pago.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Tienes 30 días de garantía de reembolso
Despliega Bagisto con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para Bagisto

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 43.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 56.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 109.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Se renueva a COP 189.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Bagisto

Bagisto es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre el framework PHP Laravel, que ofrece a los comerciantes una base completa para operar una tienda en línea sin tarifas de suscripción ni reparto de ingresos. Viene con una tienda en línea para el cliente, un panel de administración completo, gestión de catálogo de productos, procesamiento de pedidos, control de inventario, y un flujo de pago que maneja requisitos de múltiples monedas y múltiples idiomas de forma predeterminada.

Alojar Bagisto en tu propio VPS significa que los registros de transacciones de tu tienda, los datos de los clientes y el catálogo de productos permanecen en una infraestructura que controlas totalmente — esencial para empresas que operan bajo requisitos de residencia de datos o aquellas que buscan evitar tarifas por transacción y restricciones de plataforma de los proveedores SaaS.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bagisto

Soporte multimoneda

Acepte pagos en cualquier moneda y muestre los precios en la moneda local del cliente, con gestión de tipo de cambio configurable.

Tienda multilenguaje

Atienda a clientes globales en su idioma preferido con localización integrada para páginas de productos, flujos de pago y correos electrónicos transaccionales.

Catálogo de productos flexible

Gestiona productos simples, configurables, agrupados y descargables con variantes, atributos personalizados y reglas de precios dinámicas.

Integraciones de pasarela de pagos

Conecte Stripe, PayPal y otras pasarelas populares listas para usar, con un sistema de plugins para añadir métodos de pago personalizados.

APIs REST y GraphQL

La cobertura completa de la API le permite construir tiendas virtuales sin interfaz, aplicaciones móviles o integrar datos de pedidos y productos con sistemas ERP y servicios de logística.

¿Por qué ejecutar Bagisto en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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