Despliega Bagisto con instalación en un solo clic.
Plataforma de ecommerce Laravel de código abierto para crear tiendas online con soporte multidivisa, multilingüe y de pasarela de pago.
Elige un plan VPS para Bagisto
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Bagisto
Bagisto es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre el framework PHP Laravel, que ofrece a los comerciantes una base completa para operar una tienda en línea sin tarifas de suscripción ni reparto de ingresos. Viene con una tienda en línea para el cliente, un panel de administración completo, gestión de catálogo de productos, procesamiento de pedidos, control de inventario, y un flujo de pago que maneja requisitos de múltiples monedas y múltiples idiomas de forma predeterminada.
Alojar Bagisto en tu propio VPS significa que los registros de transacciones de tu tienda, los datos de los clientes y el catálogo de productos permanecen en una infraestructura que controlas totalmente — esencial para empresas que operan bajo requisitos de residencia de datos o aquellas que buscan evitar tarifas por transacción y restricciones de plataforma de los proveedores SaaS.
Funciones clave de Bagisto
Soporte multimoneda
Acepte pagos en cualquier moneda y muestre los precios en la moneda local del cliente, con gestión de tipo de cambio configurable.
Tienda multilenguaje
Atienda a clientes globales en su idioma preferido con localización integrada para páginas de productos, flujos de pago y correos electrónicos transaccionales.
Catálogo de productos flexible
Gestiona productos simples, configurables, agrupados y descargables con variantes, atributos personalizados y reglas de precios dinámicas.
Integraciones de pasarela de pagos
Conecte Stripe, PayPal y otras pasarelas populares listas para usar, con un sistema de plugins para añadir métodos de pago personalizados.
APIs REST y GraphQL
La cobertura completa de la API le permite construir tiendas virtuales sin interfaz, aplicaciones móviles o integrar datos de pedidos y productos con sistemas ERP y servicios de logística.
¿Por qué ejecutar Bagisto en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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