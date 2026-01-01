Hasta un 70% de descuento en FOSSBilling

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Plataforma de código abierto para gestionar la facturación y los clientes para proveedores de hosting web, agencias y freelancers.

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1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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COP38.900/mes
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4 núcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con FOSSBilling

FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto, diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y freelancers que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Ofrece un portal completo para clientes donde estos pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos, todo desde una única interfaz de marca.

Alojar FOSSBilling por cuenta propia mantiene todos los datos de los clientes, registros de pagos e historial de facturación bajo su control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La plataforma es compatible con múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que le permite adaptarlo con precisión a sus flujos de trabajo empresariales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FOSSBilling

Facturación recurrente automatizada

Configure productos de suscripción que facturan automáticamente a los clientes en su ciclo de facturación definido, reduciendo el trabajo manual y asegurando una recaudación de ingresos predecible.

Tickets de soporte integrados

La mesa de ayuda integrada permite a los clientes abrir y hacer seguimiento a los tickets de soporte directamente dentro de su portal, manteniendo la comunicación de facturación y soporte en un solo lugar.

Múltiples pasarelas de pago

Conecte PayPal, Stripe y docenas de otros procesadores de pago para que los clientes puedan pagar las facturas de la manera que mejor les convenga.

Portal de autoservicio para clientes

Los clientes pueden gestionar sus propios servicios, descargar facturas, actualizar datos de contacto y monitorear el estado de su cuenta sin necesidad de contactarlos.

Gestión de pedidos y productos

Defina productos configurables y niveles de precios, gestione las actualizaciones y las degradaciones, y automatice los ganchos de aprovisionamiento a través del sistema de módulos extensible.

Automatización cron integrada

La imagen oficial de Docker ejecuta el cron de FOSSBilling automáticamente cada cinco minutos, por lo que las facturas se generan y las suscripciones se renuevan sin necesidad de programación manual.

¿Por qué ejecutar FOSSBilling en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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