Implementar FOSSBilling con una instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto para gestionar la facturación y los clientes para proveedores de hosting web, agencias y freelancers.
Elige un plan VPS para FOSSBilling
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con FOSSBilling
FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto, diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y freelancers que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Ofrece un portal completo para clientes donde estos pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos, todo desde una única interfaz de marca.
Alojar FOSSBilling por cuenta propia mantiene todos los datos de los clientes, registros de pagos e historial de facturación bajo su control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La plataforma es compatible con múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que le permite adaptarlo con precisión a sus flujos de trabajo empresariales.
Funciones clave de FOSSBilling
Facturación recurrente automatizada
Configure productos de suscripción que facturan automáticamente a los clientes en su ciclo de facturación definido, reduciendo el trabajo manual y asegurando una recaudación de ingresos predecible.
Tickets de soporte integrados
La mesa de ayuda integrada permite a los clientes abrir y hacer seguimiento a los tickets de soporte directamente dentro de su portal, manteniendo la comunicación de facturación y soporte en un solo lugar.
Múltiples pasarelas de pago
Conecte PayPal, Stripe y docenas de otros procesadores de pago para que los clientes puedan pagar las facturas de la manera que mejor les convenga.
Portal de autoservicio para clientes
Los clientes pueden gestionar sus propios servicios, descargar facturas, actualizar datos de contacto y monitorear el estado de su cuenta sin necesidad de contactarlos.
Gestión de pedidos y productos
Defina productos configurables y niveles de precios, gestione las actualizaciones y las degradaciones, y automatice los ganchos de aprovisionamiento a través del sistema de módulos extensible.
Automatización cron integrada
La imagen oficial de Docker ejecuta el cron de FOSSBilling automáticamente cada cinco minutos, por lo que las facturas se generan y las suscripciones se renuevan sin necesidad de programación manual.
¿Por qué ejecutar FOSSBilling en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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