Implementa Snipe-IT con un solo clic.
Gestión de activos de TI de código abierto gratuita para el seguimiento de hardware, licencias de software y depreciación en toda su organización.
Elige un plan VPS para Snipe-IT
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Snipe-IT
Snipe-IT es un potente sistema de gestión de activos de TI de código abierto, construido sobre Laravel, que ayuda a las organizaciones a rastrear activos de hardware, licencias de software, accesorios y consumibles a lo largo de su ciclo de vida. Con más de 13,000 estrellas en GitHub, ofrece características de nivel empresarial que incluyen flujos de trabajo de entrada/salida, seguimiento de depreciación, gestión de garantías e informes completos, todo sin costosas tarifas de licencia.
Alojar Snipe-IT en su propio VPS le otorga la propiedad completa de datos sensibles de activos y licencias sin costos recurrentes por usuario o por activo. La implementación respaldada por MariaDB se adapta desde pequeños equipos hasta grandes empresas, manejando miles de activos mientras mantiene consultas rápidas para escaneo de códigos de barras, informes e integraciones de API REST.
Funciones clave de Snipe-IT
Registro de entrada/salida de activos
Rastree exactamente quién tiene qué activo en cualquier momento con un flujo de trabajo optimizado de entrada y salida y notificaciones automáticas por correo electrónico.
Gestión de Licencias
Administre las claves de licencia de software, el número de puestos y las fechas de renovación para mantener el cumplimiento y evitar el exceso o la falta de licencias.
Seguimiento de la depreciación
Calcule la depreciación de activos utilizando los métodos de línea recta o de saldo decreciente para informes financieros y contabilidad precisos.
Código de barras y Códigos QR
Genere y escanee códigos de barras o códigos QR para cada activo, lo que permite auditorías físicas rápidas y una gestión de inventario optimizada para dispositivos móviles.
REST API e Informes
Exporte datos a CSV o Excel e integre con sistemas externos a través de una API REST completa para flujos de trabajo de automatización e inteligencia de negocios.
¿Por qué ejecutar Snipe-IT en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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