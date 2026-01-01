Despliega SnapOtter con instalación en un solo clic.
Suite de procesamiento de imágenes autoalojada con más de 55 herramientas, funciones de IA locales y flujos de trabajo por lotes — las imágenes nunca salen de su servidor.
Elige un plan VPS para SnapOtter
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SnapOtter
SnapOtter es una plataforma de manipulación de imágenes autoalojada que combina un completo conjunto de herramientas de edición — redimensionar, recortar, comprimir, convertir, añadir marcas de agua y más — con capacidades de IA locales que incluyen eliminación de fondo, mejora de imagen, OCR y restauración de fotos. Todo el procesamiento se ejecuta en su propio servidor utilizando CPU o GPU, por lo que los archivos originales y los resultados nunca pasan por servicios externos.
Con soporte para más de 55 formatos de entrada, incluyendo 23 formatos RAW de cámara y 14 formatos de salida, SnapOtter maneja todo, desde ediciones rápidas de una sola imagen hasta flujos de trabajo por lotes complejos construidos utilizando su creador visual de pipelines. Una API REST con documentación interactiva de Swagger facilita la integración del procesamiento de imágenes en cualquier aplicación o automatización.
Funciones clave de SnapOtter
Soporte para más de 55 formatos
Procesa JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formatos RAW de cámara y más — convierte entre cualquier formato compatible en una sola operación.
Procesamiento local de IA
La eliminación de fondo, el escalado de imagen, el OCR, la mejora facial y la restauración de fotos se ejecutan completamente en la CPU o GPU de su VPS — sin llamadas a API externas ni intercambio de datos.
Constructor visual de flujos
Encadene múltiples operaciones de imagen en cadenas de procesamiento reutilizables para procesamiento por lotes, de modo que los flujos de trabajo repetitivos se ejecuten automáticamente sin pasos manuales cada vez.
API REST con documentación
Cada herramienta es accesible a través de una API REST documentada con una interfaz de usuario interactiva de Swagger en /api/docs, lo que facilita la integración del procesamiento de imágenes en aplicaciones y scripts.
Procesamiento por lotes
Cargue y transforme carpetas completas de imágenes en un solo trabajo, aplicando las mismas operaciones a cientos de archivos simultáneamente.
¿Por qué ejecutar SnapOtter en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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