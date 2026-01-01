Implementa Smocker con un solo clic.
Servidor HTTP mock y proxy simple y eficiente con una interfaz de administración integrada para probar y depurar APIs.
Elige un plan VPS para Smocker
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Smocker
Smocker es un servidor y proxy HTTP de simulación de código abierto creado para ingenieros que necesitan respuestas de API realistas y deterministas durante el desarrollo y las pruebas. Los desarrolladores definen puntos finales de simulación de forma declarativa en YAML o JSON, reproducen escenarios e inspeccionan cada solicitud entrante en una interfaz de usuario de administración en vivo sin escribir ningún código de conexión.
Alojar Smocker en su propio VPS proporciona a los equipos un entorno de simulación compartido para pruebas de integración, verificación de contratos y demostraciones, con control total sobre el acceso a la red, el tráfico registrado y las garantías de tiempo de actividad que los servicios de simulación públicos no pueden igualar.
Funciones clave de Smocker
Mocks declarativos
Defina respuestas HTTP en YAML o JSON con emparejadores de solicitudes, plantillas dinámicas y escenarios ordenados para ejecuciones de prueba predecibles.
UI de administración en tiempo real
Inspeccione cada solicitud entrante, vea las simulaciones coincidentes y restablezca el estado desde un panel de control basado en navegador, diseñado para ciclos de retroalimentación rápidos.
Proxy y registro
Reenvíe las solicitudes no coincidentes a un upstream real y capture las respuestas como mocks reutilizables para pruebas sin conexión.
Sesiones e historial
Agrupe las llamadas en sesiones con nombre para aislar ejecuciones de prueba, reproducir el tráfico y comparar el comportamiento entre versiones.
Control de API REST
Administre simulaciones, sesiones e historial programáticamente desde pipelines de CI usando una API REST completa.
Contenedor ligero
Un binario Go único, empaquetado como una pequeña imagen de Docker, se inicia en milisegundos y se ejecuta cómodamente en cualquier plan de VPS.
¿Por qué ejecutar Smocker en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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