Silex es la alternativa de código abierto a Webflow — un creador de sitios web visual, sin código, que se ejecuta completamente en el navegador y produce archivos HTML y CSS estándar. A diferencia de los creadores de sitios web comerciales que bloquean tus diseños y contenido en su plataforma, Silex almacena todo como archivos planos en tu propio servidor. Se conecta a CMS sin interfaz (headless CMS) para contenido dinámico, se integra con generadores de sitios estáticos como 11ty y se puede extender a través de un sistema de plugins.

Alojar Silex por cuenta propia en un VPS les da a los diseñadores web y agencias un espacio de trabajo de proyectos ilimitado a un costo fijo de servidor, sin tarifas por sitio y sin depender de que una plataforma de terceros permanezca en línea o sea asequible.