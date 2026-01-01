Hasta un 70% de descuento en Shopware

Plataforma de eCommerce de código abierto para crear tiendas online B2C y B2B modernas y escalables.

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2 núcleos de vCPU
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100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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200 GB de espacio en disco NVMe
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8 núcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Shopware

Shopware es una plataforma de comercio electrónico de código abierto construida sobre PHP y Symfony, diseñada para comerciantes que buscan flexibilidad, rendimiento y control total de su tienda en línea. Su arquitectura API-first, capacidades headless y Rule Builder la hacen igualmente adecuada para marcas directas al consumidor de rápido crecimiento y catálogos B2B complejos con precios personalizados, segmentación y flujos de trabajo.

Alojar Shopware en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, pedidos e integraciones de pago bajo tu control, sin tarifas por pedido y sin dependencia de la plataforma. Esta plantilla incluye Shopware con MariaDB, Redis para el almacenamiento en caché y sesiones, y OpenSearch para una rápida búsqueda de productos, ofreciéndote una pila de producción lista para tráfico real.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Shopware

Headless y API-first

La API de la Tienda y la API de Administración le permiten construir escaparates personalizados e integraciones en cualquier framework, manteniendo a Shopware como el motor de comercio.

Constructor de Reglas

Configure precios dinámicos, promociones, métodos de envío y opciones de pago basados en el carrito, el cliente o el contexto, sin necesidad de escribir código.

Experiencias de compra visuales

Los diseños de arrastrar y soltar y los bloques de CMS permiten a los comerciantes crear páginas de categoría y de destino adaptadas a campañas y segmentos de clientes.

Funciones B2B integradas

Los precios específicos para el cliente, los flujos de trabajo de cotización, la gestión de empleados y los pedidos al por mayor soportan ventas B2B complejas listos para usar.

Búsqueda de productos de OpenSearch

OpenSearch impulsa la búsqueda de productos rápida y facetada en catálogos grandes con ajuste de relevancia y filtros que escalan más allá de la búsqueda de MySQL.

Extensiones y Apps

La Tienda Shopware ofrece miles de plugins y aplicaciones para pagos, marketing, ERP y análisis para extender la plataforma a medida que creces.

¿Por qué ejecutar Shopware en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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