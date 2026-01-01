Shlink es un potente servicio de acortamiento de URL de código abierto que le otorga la propiedad completa de su infraestructura de enlaces. A diferencia de los servicios comerciales que imponen marcas, niveles de precios o requisitos de intercambio de datos, Shlink le permite crear enlaces cortos de marca en su propio dominio sin depender de terceros.

Alojar Shlink en su propio VPS significa que sus datos de clics, análisis y configuraciones de enlaces permanecen completamente bajo su control. Con más de 4,600 estrellas en GitHub, Shlink es un proyecto probado y mantenido activamente en el que confían empresas, creadores de contenido y desarrolladores que necesitan un acortamiento de URL fiable sin dependencia de un proveedor.