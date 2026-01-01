Despliega Shlink con instalación en un clic.
Acortador de URL autoalojado con enlaces cortos de marca, estadísticas de clics, códigos QR y una API REST completa.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Shlink
Shlink es un potente servicio de acortamiento de URL de código abierto que le otorga la propiedad completa de su infraestructura de enlaces. A diferencia de los servicios comerciales que imponen marcas, niveles de precios o requisitos de intercambio de datos, Shlink le permite crear enlaces cortos de marca en su propio dominio sin depender de terceros.
Alojar Shlink en su propio VPS significa que sus datos de clics, análisis y configuraciones de enlaces permanecen completamente bajo su control. Con más de 4,600 estrellas en GitHub, Shlink es un proyecto probado y mantenido activamente en el que confían empresas, creadores de contenido y desarrolladores que necesitan un acortamiento de URL fiable sin dependencia de un proveedor.
Funciones clave de Shlink
Enlaces cortos personalizados
Crea enlaces cortos en tu propio dominio personalizado, manteniendo la coherencia de tu marca en todo el contenido compartido.
Analítica de clics
Rastree estadísticas detalladas de clics, incluyendo la ubicación geográfica, el tipo de dispositivo y los datos de referencia para cada enlace corto.
Generación de Código QR
Genera automáticamente códigos QR para cualquier enlace corto, listos para materiales impresos, presentaciones y campañas offline.
Acceso a la API REST
Cree y gestione enlaces programáticamente a través de una API REST completa, lo que permite la integración con sus herramientas y flujos de trabajo existentes.
Vencimiento y seguridad del enlace
Establezca fechas de vencimiento y proteja con contraseña los enlaces sensibles para controlar el acceso y aplicar el uso compartido con límite de tiempo.
¿Por qué ejecutar Shlink en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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