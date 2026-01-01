ShipShipShip es una aplicación de código abierto para registro de cambios y hoja de ruta que ayuda a los equipos de producto a compartir actualizaciones y a recopilar comentarios de la comunidad en un solo lugar. Construida con SvelteKit y Go, combina un registro de cambios público pulido con un tablero de administración estilo Kanban donde cada lanzamiento, corrección e idea futura reside junto a los votos y reacciones que obtuvo.

Alojar ShipShipShip en tu propio VPS mantiene las listas de suscriptores, las credenciales SMTP y los datos de retroalimentación bajo tu propio control, elimina el precio por puesto de las alternativas alojadas y te permite personalizar la página pública a través de temas instalables que coincidan con tu producto.