Implementa SearXNG con instalación de un solo clic.
Metabuscador que respeta la privacidad que agrega resultados de docenas de fuentes sin almacenar consultas ni rastrear usuarios.
Elige un plan VPS para SearXNG
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SearXNG
SearXNG es un metabuscador centrado en la privacidad que consulta simultáneamente a Google, Bing, DuckDuckGo y docenas de otros proveedores de búsqueda, devolviendo resultados agregados sin crear un perfil de usuario ni almacenar el historial de búsqueda. A diferencia de los motores de búsqueda comerciales que monetizan las consultas mediante la creación de perfiles y la segmentación de anuncios, SearXNG ofrece acceso sin filtros a la información de la web.
El autoalojamiento significa que tus búsquedas pasan por una infraestructura que tú controlas, en lugar de instancias públicas operadas por terceros desconocidos. Tú decides qué proveedores de búsqueda se incluyen, cómo se filtran los resultados y quién puede acceder a tu instancia, sin depender de servidores comunitarios compartidos que puedan experimentar tiempos de inactividad o limitaciones de velocidad.
Funciones clave de SearXNG
No Registro de Consultas
Las búsquedas nunca se almacenan ni se vinculan a su identidad, eliminando la elaboración de perfiles y el seguimiento de comportamiento inherentes a los motores de búsqueda comerciales.
Agregación multifuente
Consulta docenas de motores de búsqueda simultáneamente, reduciendo el sesgo de los resultados y proporcionando una cobertura más amplia que cualquier proveedor individual.
Motores Configurables
Elija exactamente qué proveedores de búsqueda incluir o excluir, adaptando la combinación de resultados a sus necesidades de investigación y preferencias de privacidad.
Búsqueda de Categoría
Las categorías de búsqueda dedicadas para web, imágenes, video, noticias y fuentes especializadas mantienen los resultados relevantes para el tipo de contenido que necesita.
Sin Cookies ni Rastreo
Funciona sin cookies ni scripts de seguimiento, lo que lo hace adecuado para investigaciones sensibles a la privacidad y para su uso en entornos restringidos.
¿Por qué ejecutar SearXNG en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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