Hasta un 70% de descuento en SearXNG

Implementa SearXNG con instalación de un solo clic.

Metabuscador que respeta la privacidad que agrega resultados de docenas de fuentes sin almacenar consultas ni rastrear usuarios.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa SearXNG con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para SearXNG

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con SearXNG

SearXNG es un metabuscador centrado en la privacidad que consulta simultáneamente a Google, Bing, DuckDuckGo y docenas de otros proveedores de búsqueda, devolviendo resultados agregados sin crear un perfil de usuario ni almacenar el historial de búsqueda. A diferencia de los motores de búsqueda comerciales que monetizan las consultas mediante la creación de perfiles y la segmentación de anuncios, SearXNG ofrece acceso sin filtros a la información de la web.

El autoalojamiento significa que tus búsquedas pasan por una infraestructura que tú controlas, en lugar de instancias públicas operadas por terceros desconocidos. Tú decides qué proveedores de búsqueda se incluyen, cómo se filtran los resultados y quién puede acceder a tu instancia, sin depender de servidores comunitarios compartidos que puedan experimentar tiempos de inactividad o limitaciones de velocidad.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SearXNG

No Registro de Consultas

Las búsquedas nunca se almacenan ni se vinculan a su identidad, eliminando la elaboración de perfiles y el seguimiento de comportamiento inherentes a los motores de búsqueda comerciales.

Agregación multifuente

Consulta docenas de motores de búsqueda simultáneamente, reduciendo el sesgo de los resultados y proporcionando una cobertura más amplia que cualquier proveedor individual.

Motores Configurables

Elija exactamente qué proveedores de búsqueda incluir o excluir, adaptando la combinación de resultados a sus necesidades de investigación y preferencias de privacidad.

Búsqueda de Categoría

Las categorías de búsqueda dedicadas para web, imágenes, video, noticias y fuentes especializadas mantienen los resultados relevantes para el tipo de contenido que necesita.

Sin Cookies ni Rastreo

Funciona sin cookies ni scripts de seguimiento, lo que lo hace adecuado para investigaciones sensibles a la privacidad y para su uso en entornos restringidos.

¿Por qué ejecutar SearXNG en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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