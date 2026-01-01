Implementa Rybbit con una instalación de un solo clic.
Plataforma moderna de análisis web de código abierto que rastrea el comportamiento de los visitantes sin cookies, scripts de seguimiento o recopilación invasiva de datos.
Elige un plan VPS para Rybbit
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Rybbit
Rybbit es una plataforma de análisis web que prioriza la privacidad, diseñada como una alternativa moderna a Google Analytics. Ofrece vistas de página, sesiones, tasas de rebote, referentes, datos geográficos y repeticiones de sesión sin usar cookies ni seguimiento entre sitios, lo que convierte el cumplimiento del GDPR en una característica integrada en lugar de una consideración posterior.
Impulsado por ClickHouse para el almacenamiento de eventos de alto rendimiento y PostgreSQL para los datos de la aplicación, Rybbit maneja grandes volúmenes de eventos con consultas rápidas en el panel de control. El autoalojamiento elimina las tarifas por sitio y los límites de retención de datos, otorgándole la propiedad total de los datos de los visitantes en todas sus propiedades.
Funciones clave de Rybbit
Seguimiento sin cookies
Rastrea visitantes sin cookies ni huellas digitales, eliminando la necesidad de banners de consentimiento mientras se mantiene el cumplimiento con GDPR y CCPA.
Grabaciones de Sesión
Graba y reproduce las sesiones de los usuarios para entender exactamente cómo los visitantes navegan por tu sitio y dónde abandonan.
Seguimiento de eventos personalizados
Capture cualquier interacción del usuario con eventos personalizados y propiedades JSON para un análisis detallado del embudo y optimización de la conversión.
Panel en tiempo real
Vea el conteo de visitantes en vivo, las páginas activas y las actualizaciones instantáneas de métricas para que pueda monitorear los picos de tráfico a medida que ocurren.
Soporte multisitio
Gestiona las analíticas de múltiples sitios web desde un solo panel de control con controles de acceso a nivel de organización para equipos.
¿Por qué ejecutar Rybbit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.