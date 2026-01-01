Rybbit es una plataforma de análisis web que prioriza la privacidad, diseñada como una alternativa moderna a Google Analytics. Ofrece vistas de página, sesiones, tasas de rebote, referentes, datos geográficos y repeticiones de sesión sin usar cookies ni seguimiento entre sitios, lo que convierte el cumplimiento del GDPR en una característica integrada en lugar de una consideración posterior.

Impulsado por ClickHouse para el almacenamiento de eventos de alto rendimiento y PostgreSQL para los datos de la aplicación, Rybbit maneja grandes volúmenes de eventos con consultas rápidas en el panel de control. El autoalojamiento elimina las tarifas por sitio y los límites de retención de datos, otorgándole la propiedad total de los datos de los visitantes en todas sus propiedades.