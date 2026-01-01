Hasta un 70% de descuento en RustFS

Implementa RustFS en un solo clic.

Almacenamiento de objetos distribuido compatible con S3, construido en Rust para cargas de trabajo de IA, lagos de datos y aplicaciones nativas de la nube.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa RustFS en un solo clic.

Elige un plan VPS para RustFS

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con RustFS

RustFS es un sistema de almacenamiento de objetos distribuido y de alto rendimiento, construido completamente en Rust. Ofrece compatibilidad total con la API de Amazon S3, combinada con las garantías de seguridad de memoria de Rust y un rendimiento puro que supera las soluciones tradicionales. Diseñado para lagos de datos, pipelines de IA/ML y cargas de trabajo de big data, RustFS utiliza codificación de borrado para proteger contra la pérdida de datos y detección de bitrot para garantizar la integridad de los datos a largo plazo.

Alojar RustFS en su propio VPS pone su infraestructura de almacenamiento de objetos completamente bajo su control: sin tarifas por GB, sin cargos por egreso y sin dependencia de un proveedor. La consola web integrada le permite administrar buckets, configurar políticas de acceso y monitorear el uso del almacenamiento sin necesidad de herramientas adicionales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de RustFS

Compatible con la API de S3

Funciona con cualquier cliente, SDK o herramienta compatible con S3 — migre los flujos de trabajo existentes sin cambios en el código.

Codificación de borrado

Distribuye datos en múltiples volúmenes con redundancia para que el almacenamiento permanezca intacto incluso cuando fallen unidades individuales.

Consola de administración web

Interfaz basada en navegador para crear buckets, gestionar claves de acceso, establecer políticas de ciclo de vida y monitorear el uso del almacenamiento.

Alto rendimiento

Desarrollado en Rust para seguridad de memoria y velocidad — las pruebas de rendimiento muestran hasta 2.3 veces mayor rendimiento que las alternativas para cargas de trabajo de objetos pequeños.

Notificaciones de Eventos

Activar webhooks en eventos de bucket como la creación y eliminación de objetos para integrar con pipelines de procesamiento posteriores.

Integración de Identidad

Soporta OIDC/OpenID Connect y OpenStack Keystone para inicio de sesión único empresarial e implementaciones multiusuario.

¿Por qué ejecutar RustFS en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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