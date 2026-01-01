Implementa RustFS en un solo clic.
Almacenamiento de objetos distribuido compatible con S3, construido en Rust para cargas de trabajo de IA, lagos de datos y aplicaciones nativas de la nube.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con RustFS
RustFS es un sistema de almacenamiento de objetos distribuido y de alto rendimiento, construido completamente en Rust. Ofrece compatibilidad total con la API de Amazon S3, combinada con las garantías de seguridad de memoria de Rust y un rendimiento puro que supera las soluciones tradicionales. Diseñado para lagos de datos, pipelines de IA/ML y cargas de trabajo de big data, RustFS utiliza codificación de borrado para proteger contra la pérdida de datos y detección de bitrot para garantizar la integridad de los datos a largo plazo.
Alojar RustFS en su propio VPS pone su infraestructura de almacenamiento de objetos completamente bajo su control: sin tarifas por GB, sin cargos por egreso y sin dependencia de un proveedor. La consola web integrada le permite administrar buckets, configurar políticas de acceso y monitorear el uso del almacenamiento sin necesidad de herramientas adicionales.
Funciones clave de RustFS
Compatible con la API de S3
Funciona con cualquier cliente, SDK o herramienta compatible con S3 — migre los flujos de trabajo existentes sin cambios en el código.
Codificación de borrado
Distribuye datos en múltiples volúmenes con redundancia para que el almacenamiento permanezca intacto incluso cuando fallen unidades individuales.
Consola de administración web
Interfaz basada en navegador para crear buckets, gestionar claves de acceso, establecer políticas de ciclo de vida y monitorear el uso del almacenamiento.
Alto rendimiento
Desarrollado en Rust para seguridad de memoria y velocidad — las pruebas de rendimiento muestran hasta 2.3 veces mayor rendimiento que las alternativas para cargas de trabajo de objetos pequeños.
Notificaciones de Eventos
Activar webhooks en eventos de bucket como la creación y eliminación de objetos para integrar con pipelines de procesamiento posteriores.
Integración de Identidad
Soporta OIDC/OpenID Connect y OpenStack Keystone para inicio de sesión único empresarial e implementaciones multiusuario.
¿Por qué ejecutar RustFS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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