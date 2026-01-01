Hasta un 70% de descuento en Rotki

Implementa Rotki con instalaciÃ³n de un solo clic.

Rastreador de portafolio de criptomonedas de cÃ³digo abierto que procesa todos los datos localmente, manteniendo su informaciÃ³n financiera completamente privada.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa Rotki con instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para Rotki

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Rotki

Rotki es una herramienta de cÃ³digo abierto para el seguimiento de portafolios, anÃ¡lisis e informes fiscales, construida bajo un principio fundamental: tus datos financieros nunca salen de tu mÃ¡quina. A diferencia de las aplicaciones de portafolio centralizadas que agregan tenencias en exchanges y billeteras en sus servidores, Rotki se ejecuta localmente y procesa todo en tu propio VPS â€” sin cuentas, sin compartir datos, sin riesgo de filtraciones.

Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y docenas de otros exchanges a travÃ©s de claves API de solo lectura, rastrea billeteras de Ethereum y Bitcoin, y monitorea posiciones DeFi en protocolos como Aave y Uniswap. El autoalojamiento te brinda acceso persistente desde cualquier dispositivo sin exponer claves API sensibles a terceros.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Rotki

Procesamiento de datos local

Todos los datos del portafolio se procesan en su propio servidor â€” nada se envÃ­a a servicios externos, eliminando el riesgo de filtraciones de datos financieros.

Seguimiento Multibolsa

Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y muchos otros exchanges a travÃ©s de claves API de solo lectura para una vista unificada del portafolio.

Soporte de Protocolo DeFi

Detecta automÃ¡ticamente posiciones en Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO y otros protocolos DeFi, incluyendo rendimientos y recompensas.

GeneraciÃ³n de Reporte de Impuestos

Genera informes detallados de operaciones, ingresos y eventos gravables formateados para contadores o importaciÃ³n a software de impuestos.

Monitoreo de Blockchain

Rastrea direcciones de Ethereum con todos los tokens ERC-20, direcciones de Bitcoin y tenencias de NFT con valoraciÃ³n en tiempo real.

Â¿Por quÃ© ejecutar Rotki en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

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