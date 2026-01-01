Hasta un 70% de descuento en Resilio Sync

Despliega Resilio Sync con un solo clic.

Sincronización de archivos punto a punto entre computadoras de escritorio, servidores y dispositivos móviles sin intermediarios en la nube.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Resilio Sync con un solo clic.

Elige un plan VPS para Resilio Sync

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Resilio Sync

Resilio Sync es un servicio de sincronización de archivos peer-to-peer basado en el protocolo BitTorrent, lanzado originalmente como BitTorrent Sync. Mueve archivos directamente entre tus dispositivos a través de un canal P2P cifrado, sin subir nada a un proveedor de la nube — tu VPS, computadoras de escritorio, portátiles y teléfonos comparten una carpeta intercambiando claves criptográficas de compartición, y luego mantienen esa carpeta sincronizada a medida que los archivos cambian.

Alojar Resilio Sync en un VPS te proporciona un par de sincronización siempre activo que mantiene la copia canónica de tus carpetas compartidas, aceptando cambios entrantes de cualquier otro dispositivo en la compartición en cualquier momento del día — sin los límites de ancho de banda, límites de tamaño de archivo o tarifas recurrentes de la sincronización comercial en la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Resilio Sync

Sincronización directa entre pares

Transferencia de archivos cifrada entre tus dispositivos a través de un canal P2P — tus datos nunca residen en un servidor de terceros.

Sin límites de tamaño de archivo

Sincronice archivos y carpetas de tamaño arbitrariamente grande sin límites de la nube comercial — solo importan su almacenamiento y ancho de banda.

Sincronización selectiva

Elija por carpeta qué dispositivos reciben el contenido completo versus la transmisión bajo demanda, para que los teléfonos no tengan que duplicar bibliotecas enteras.

Compartir claves y enlaces

Los modos de compartir de solo lectura, lectura y escritura, y enlace de un solo uso le permiten controlar exactamente lo que cada par invitado puede hacer con una carpeta compartida.

Aplicaciones nativas en todas las plataformas

Los clientes propios para Windows, macOS, Linux, iOS, Android y sistemas NAS significan que cada dispositivo habla el mismo protocolo de forma nativa.

¿Por qué ejecutar Resilio Sync en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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