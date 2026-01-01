Relaticle es una plataforma CRM autoalojada construida con soporte nativo de agentes de IA en su núcleo. Gestiona contactos, empresas y embudos de ventas a través de una interfaz moderna impulsada por Filament, mientras expone 30 herramientas de Protocolo de Contexto de Modelo que permiten a los agentes de IA leer y escribir datos de CRM directamente, sin extraer datos de la interfaz de usuario ni depender de integraciones frágiles.

A diferencia de los CRM tradicionales que añaden la IA como una ocurrencia tardía, Relaticle está diseñado desde cero para la operación tanto de agentes humanos como de IA a través del mismo modelo de datos. Una API REST proporciona acceso programático completo, y un trabajador en segundo plano de Laravel Horizon gestiona las importaciones, notificaciones y automatización programada. Todos los datos permanecen en una base de datos PostgreSQL en su propia infraestructura.