Implementa Readur con instalación de un solo clic.
Sistema de gestión documental que utiliza OCR para convertir archivos e imágenes escaneados en archivos totalmente buscables.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Readur
Readur es una plataforma de gestión de documentos que aprovecha la tecnología OCR para transformar documentos en papel, archivos escaneados e imágenes en archivos digitales con capacidad de búsqueda. Acepta archivos PDF, imágenes y archivos de Office mediante carga de arrastrar y soltar o una carpeta de vigilancia automática, extrae texto sin alterar los archivos originales e indexa todo en PostgreSQL para una búsqueda de texto completo rápida.
Alojar Readur por cuenta propia mantiene los documentos confidenciales —registros legales, expedientes médicos, recibos financieros— bajo su control exclusivo sin subirlos a servicios OCR de terceros que puedan retener copias o compartir contenido. La autenticación basada en tokens y los ajustes OCR configurables le dan un control detallado sobre la concurrencia de procesamiento, la detección de idioma y las restricciones de tipo de archivo.
Funciones clave de Readur
Extracción de texto OCR
Extrae texto automáticamente de PDFs e imágenes escaneados para que cada documento se pueda buscar sin transcripción manual.
Automatización de carpetas vigiladas
Suelte los archivos en una carpeta monitoreada y Readur los procesa e indexa automáticamente, eliminando los pasos repetitivos de carga para la ingesta masiva.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda de texto completo con respaldo de PostgreSQL devuelve documentos relevantes al instante en todo su archivo, con filtrado y clasificación incorporados.
Procesamiento no destructivo
Los archivos originales se conservan exactamente como fueron cargados — el texto OCR se almacena por separado para que los documentos fuente permanezcan idénticos bit a bit.
Soporte multiformato
Maneja archivos PDF, formatos de imagen comunes, texto sin formato, RTF y documentos de Office en un único archivo unificado sin flujos de trabajo específicos de formato.
¿Por qué ejecutar Readur en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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