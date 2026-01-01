Implementa Rallly con una instalación de un solo clic.
Herramienta de agendamiento autoalojada para elegir colaborativamente la mejor fecha y hora entre grupos, equipos y zonas horarias.
Elige un plan VPS para Rallly
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Rallly
Rallly es una herramienta de código abierto para programar y realizar encuestas grupales, amigable con la privacidad, diseñada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen los espacios que les funcionan, sin necesidad de una cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta los espacios más populares, facilitando la confirmación de la hora final.
Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrónicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tú controlas, en lugar de un servicio de programación de terceros. La plataforma soporta múltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalización de marca y autenticación por enlace mágico de correo electrónico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un único contenedor Next.js más PostgreSQL, lo suficientemente pequeña para uso personal y lo suficientemente robusta para un equipo o club pequeño.
Funciones clave de Rallly
Encuestas de fechas de grupo
Proponga múltiples opciones de fecha y hora, recopile la disponibilidad de los invitados y encuentre el mejor horario — encuestas al estilo Doodle sin tarifas por encuesta.
Compatible con zonas horarias
Muestre cada opción en la zona horaria local de cada encuestado automáticamente para que los equipos distribuidos elijan horarios sin hacer cálculos mentales.
Respuestas sin cuenta
Los invitados votan con un nombre y un correo electrónico opcional — sin registro, sin contraseña, sin fricción — mientras que los organizadores mantienen cuentas para gestionar las encuestas.
Inicio de sesión con enlace mágico
Los organizadores inician sesión a través de enlaces mágicos enviados por correo electrónico en lugar de contraseñas, manteniendo la superficie de credenciales pequeña sin sacrificar la comodidad.
Opciones bloqueadas y ocultas
Bloquee una opción elegida para congelar las respuestas, u oculte las opciones después de que se cierren las votaciones — útil para confirmar la elección final sin más cambios.
Branding personalizado
Configure su propio nombre de sitio, logotipo y tema para que las encuestas se sientan como parte de su organización en lugar de una página de destino SaaS genérica.
¿Por qué ejecutar Rallly en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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