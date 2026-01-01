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Herramienta de agendamiento autoalojada para elegir colaborativamente la mejor fecha y hora entre grupos, equipos y zonas horarias.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Rallly

Rallly es una herramienta de código abierto para programar y realizar encuestas grupales, amigable con la privacidad, diseñada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen los espacios que les funcionan, sin necesidad de una cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta los espacios más populares, facilitando la confirmación de la hora final.

Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrónicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tú controlas, en lugar de un servicio de programación de terceros. La plataforma soporta múltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalización de marca y autenticación por enlace mágico de correo electrónico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un único contenedor Next.js más PostgreSQL, lo suficientemente pequeña para uso personal y lo suficientemente robusta para un equipo o club pequeño.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Rallly

Encuestas de fechas de grupo

Proponga múltiples opciones de fecha y hora, recopile la disponibilidad de los invitados y encuentre el mejor horario — encuestas al estilo Doodle sin tarifas por encuesta.

Compatible con zonas horarias

Muestre cada opción en la zona horaria local de cada encuestado automáticamente para que los equipos distribuidos elijan horarios sin hacer cálculos mentales.

Respuestas sin cuenta

Los invitados votan con un nombre y un correo electrónico opcional — sin registro, sin contraseña, sin fricción — mientras que los organizadores mantienen cuentas para gestionar las encuestas.

Inicio de sesión con enlace mágico

Los organizadores inician sesión a través de enlaces mágicos enviados por correo electrónico en lugar de contraseñas, manteniendo la superficie de credenciales pequeña sin sacrificar la comodidad.

Opciones bloqueadas y ocultas

Bloquee una opción elegida para congelar las respuestas, u oculte las opciones después de que se cierren las votaciones — útil para confirmar la elección final sin más cambios.

Branding personalizado

Configure su propio nombre de sitio, logotipo y tema para que las encuestas se sientan como parte de su organización en lugar de una página de destino SaaS genérica.

¿Por qué ejecutar Rallly en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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