Rallly es una herramienta de código abierto para programar y realizar encuestas grupales, amigable con la privacidad, diseñada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen los espacios que les funcionan, sin necesidad de una cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta los espacios más populares, facilitando la confirmación de la hora final.

Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrónicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que tú controlas, en lugar de un servicio de programación de terceros. La plataforma soporta múltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, personalización de marca y autenticación por enlace mágico de correo electrónico para los organizadores, y toda la pila se ejecuta en un único contenedor Next.js más PostgreSQL, lo suficientemente pequeña para uso personal y lo suficientemente robusta para un equipo o club pequeño.