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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con RAGflow

RAGflow es un motor de generación aumentada por recuperación listo para producción, construido en torno a una comprensión profunda de documentos. A diferencia de las implementaciones básicas de RAG que tratan los documentos como texto sin formato, RAGflow realiza un análisis consciente del diseño de archivos PDF, hojas de cálculo, presentaciones e imágenes para preservar el significado de tablas, figuras y contenido estructurado antes de la indexación.

Alojar RAGflow en su propio VPS mantiene sus documentos privados y le da control total sobre los proveedores de LLM, las estrategias de fragmentación y los pipelines de recuperación. El grafo de conocimiento integrado y los backends de GraphRAG desbloquean el razonamiento entre documentos que la búsqueda vectorial plana no puede igualar.

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Funciones clave de RAGflow

Análisis profundo de documentos

La extracción sensible al diseño procesa archivos PDF, documentos de Word, hojas de cálculo e imágenes escaneadas, conservando tablas, figuras y la estructura que los analizadores de texto plano destruyen.

Recuperación de grafos de conocimiento

GraphRAG integrado y la indexación de grafos de conocimiento permiten el razonamiento entre documentos y consultas de relaciones más allá de lo que la búsqueda de vectores planos soporta.

Soporte Multi-LLM

Conéctese a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google y más de 20 proveedores sin reindexar sus documentos.

Estrategias de segmentación flexibles

Elija entre los modos de fragmentación General, Preguntas y Respuestas, Manual, Tabla y Papel para que coincidan con la estructura de cada tipo de documento para una precisión de recuperación óptima.

Control de acceso multiusuario

Los permisos basados en roles permiten a los equipos compartir bases de conocimiento mientras mantienen las colecciones de documentos sensibles restringidas a usuarios autorizados.

REST API y SDK

Una API REST completa y un SDK oficial de Python le permiten integrar RAGflow en sus propias aplicaciones y automatizar los procesos de ingesta de documentos.

¿Por qué ejecutar RAGflow en Hostinger?

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