Implementa R2R con instalación en un clic.
Marco RAG listo para producción con búsqueda híbrida, grafos de conocimiento y una API de recuperación agéntica para aplicaciones de IA.
Elige un plan VPS para R2R
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con R2R
R2R es un framework de generación aumentada por recuperación de código abierto, construido para despliegue en producción desde el primer día. Combina búsqueda híbrida semántica y por palabras clave con fusión de rango recíproco, construcción automática de grafos de conocimiento, ingesta de documentos multimodales y una API de recuperación agéntica que permite a los modelos de lenguaje grandes orquestar la búsqueda como parte de su ciclo de razonamiento.
Alojar R2R en su propio VPS mantiene los documentos, índices vectoriales e historial de conversaciones bajo su control total, sin tarifas por consulta y sin acceso de terceros a su base de conocimientos. Este despliegue combina la API de R2R con el panel oficial y un almacén PostgreSQL más pgvector, ofreciéndole una pila RAG completa que puede extender con cualquier proveedor de LLM.
Funciones clave de R2R
Búsqueda híbrida
Combine la similitud vectorial y la búsqueda de palabras clave de texto completo con la fusión de rango recíproco para obtener el contexto más relevante para cada consulta.
Grafos de conocimiento
La extracción automática de entidades y relaciones construye un índice de grafos junto con vectores, lo que permite un razonamiento entre documentos que la recuperación plana no puede igualar.
Ingesta multimodal
Analice archivos PDF, documentos de Word, hojas de cálculo, imágenes y audio en un índice unificado sin escribir código de ingesta personalizado para cada formato.
RAG agéntico
Los agentes de razonamiento recuperan, critican y refinan respuestas de forma iterativa, produciendo respuestas de mayor calidad que los pipelines RAG de una sola pasada.
LLMs multiproveedor
Conecte OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama y más de 20 proveedores de LLM adicionales a través de una única configuración, sin necesidad de reindexación.
REST API y SDKs
Una API REST completa, además de SDKs oficiales de Python y JavaScript, le permiten integrar la recuperación R2R en aplicaciones personalizadas y flujos de trabajo automatizados.
¿Por qué ejecutar R2R en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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