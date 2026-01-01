Implementa Pydio Cells con un solo clic.
Plataforma autoalojada para compartir archivos y colaborar en documentos, con espacios de trabajo en equipo, enlaces públicos y una interfaz de usuario web moderna.
Elige un plan VPS para Pydio Cells
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Pydio Cells
Pydio Cells es una plataforma de colaboración de contenido autoalojada — el sucesor moderno de PydioShare. Combina el uso compartido seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, generación de enlaces públicos, vista previa de documentos en el navegador y control de acceso granular detrás de un backend rápido basado en Go y una interfaz web pulida que compite directamente con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.
Alojar Pydio Cells en un VPS mantiene sus documentos confidenciales, espacios de trabajo en equipo y enlaces de uso compartido externos completamente bajo su control, sin tarifas por usuario, sin límites de almacenamiento y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los términos o precios en cualquier momento.
Funciones clave de Pydio Cells
Espacios de trabajo y roles del equipo
Cree espacios de trabajo por equipo con control de acceso granular basado en roles, para que las personas adecuadas vean las carpetas correctas sin tener que gestionar permisos manualmente.
Enlaces públicos para compartir
Genere enlaces de descarga o carga compartibles con contraseñas opcionales, fechas de vencimiento y límites de descarga — perfectos para enviar archivos a clientes externos.
Previsualización de archivos en el navegador
Previsualice archivos PDF, imágenes, videos, audio y documentos de Office directamente en el navegador sin descargarlos primero ni instalar visores nativos.
Acceso a WebDAV y S3
Conéctese desde clientes de sincronización de escritorio, aplicaciones móviles y herramientas compatibles con S3 para que el mismo contenido esté disponible en cada flujo de trabajo.
Fuentes de actividad y búsqueda
Los flujos de actividad por espacio de trabajo, más la búsqueda de texto completo en todos los documentos, ayudan a los equipos a estar al tanto de lo que cambió y a encontrar contenido rápidamente.
¿Por qué ejecutar Pydio Cells en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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