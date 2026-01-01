Implementa PsiTransfer con una instalación de un solo clic.
Compartición de archivos autoalojada sencilla con enlaces que caducan, protección con contraseña y cargas reanudables — no se requieren cuentas.
Elige un plan VPS para PsiTransfer
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con PsiTransfer
PsiTransfer es un servicio ligero y de código abierto para la transferencia de archivos, que permite compartir archivos a través de enlaces de descarga con caducidad — no se requieren cuentas para remitentes ni destinatarios. Los archivos se organizan en cubos de carga con períodos de retención configurables que van desde una descarga única hasta una caducidad de 8 semanas. Cada cubo puede protegerse opcionalmente con contraseña mediante cifrado AES, y los destinatarios pueden descargar todo como un único archivo zip o tar.gz sin instalar nada.
Alojar PsiTransfer en tu propio VPS mantiene las transferencias de archivos privadas: sin límites de tamaño impuestos por un servicio en la nube, sin metadatos de archivos enviados a terceros y con control total sobre las políticas de retención y el almacenamiento. Un panel de administración opcional te permite monitorear las cargas activas y gestionar el almacenamiento desde una única página protegida.
Funciones clave de PsiTransfer
Enlaces de descarga que caducan
Configure la retención desde una descarga única hasta 8 semanas — los archivos y sus enlaces se eliminan automáticamente cuando caducan.
No se requieren cuentas
Los destinatarios descargan archivos directamente desde un enlace compartible sin registrarse ni iniciar sesión en ningún servicio.
Cubos protegidos con contraseña
Proteja cualquier carga con contraseñas de bucket cifradas con AES para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos compartidos.
Cargas reanudables
Las cargas de archivos grandes se reanudan automáticamente después de interrupciones de red utilizando el protocolo tus.io, lo que evita transferencias fallidas en conexiones lentas.
Archivo de descarga masiva
Los destinatarios pueden descargar todos los archivos en un bucket como un único archivo zip o tar.gz con un solo clic, sin descargar los archivos individualmente.
Panel de administrador
Monitoree todos los buckets activos, vea el uso de almacenamiento y elimine las cargas desde un panel de administración protegido con contraseña en /admin.
¿Por qué ejecutar PsiTransfer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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