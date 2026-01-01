Prometheus recopila métricas de series temporales de su infraestructura y aplicaciones a través de un modelo HTTP basado en extracción, las almacena en una TSDB local eficiente y expone PromQL, un potente lenguaje de consulta para segmentar, agregar y alertar sobre cualquier métrica. Graduado de la CNCF junto con Kubernetes, es la base de monitorización elegida por los equipos de DevOps en empresas como GitLab, DigitalOcean y Uber.

Ejecutar Prometheus en su propio VPS le brinda una ingesta ilimitada de métricas a un costo fijo, control total sobre los intervalos de extracción y los períodos de retención, e integración nativa con Grafana, Alertmanager y cientos de exportadores de la comunidad — sin cargos en la nube por métrica o restricciones de muestreo de datos.