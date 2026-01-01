Implementa ProjectSend con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma profesional para compartir archivos, centrada en el cliente, con cuentas individuales por cliente, seguimiento de descargas y controles de acceso granulares para agencias y empresas.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con ProjectSend
ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de cÃ³digo abierto diseÃ±ada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes especÃficos en lugar de con el pÃºblico en general. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesiÃ³n y ve solo los archivos que se le han asignado, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas, creando una alternativa responsable y de marca a los enlaces genÃ©ricos de almacenamiento en la nube.
Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes â€”contratos, documentos financieros, activos de diseÃ±oâ€” en una infraestructura que controlas totalmente, sin tarifas por usuario, sin lÃmites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.
Funciones clave de ProjectSend
Cuentas por cliente
Cada cliente obtiene un inicio de sesiÃ³n dedicado y solo ve los archivos que se le asignan, manteniendo cada relaciÃ³n privada y organizada sin enlaces pÃºblicos compartidos.
Seguimiento de Descargas
Los registros detallados de actividad muestran exactamente quiÃ©n descargÃ³ quÃ© archivo y cuÃ¡ndo, lo que proporciona prueba de entrega para el cumplimiento y reduce los correos electrÃ³nicos de "Â¿lo recibiste?".
Fechas de vencimiento
Establezca la caducidad automÃ¡tica en documentos sensibles para que el acceso sea revocado despuÃ©s de un perÃodo definido, reduciendo la exposiciÃ³n sin necesidad de limpieza manual.
Notificaciones de correo
Los clientes reciben correos electrÃ³nicos automÃ¡ticos cuando hay nuevos archivos disponibles, eliminando la necesidad de notificarles por separado despuÃ©s de cada carga.
Marca personalizada
Los temas y logotipos personalizables presentan un portal de archivos profesional y de marca blanca que refleja la identidad de su agencia o negocio en lugar de un servicio genÃ©rico.
Â¿Por quÃ© ejecutar ProjectSend en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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