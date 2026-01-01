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Plataforma profesional para compartir archivos, centrada en el cliente, con cuentas individuales por cliente, seguimiento de descargas y controles de acceso granulares para agencias y empresas.

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2 nÃºcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con ProjectSend

ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de cÃ³digo abierto diseÃ±ada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes especÃ­ficos en lugar de con el pÃºblico en general. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesiÃ³n y ve solo los archivos que se le han asignado, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de vencimiento para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas, creando una alternativa responsable y de marca a los enlaces genÃ©ricos de almacenamiento en la nube.

Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes â€”contratos, documentos financieros, activos de diseÃ±oâ€” en una infraestructura que controlas totalmente, sin tarifas por usuario, sin lÃ­mites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ProjectSend

Cuentas por cliente

Cada cliente obtiene un inicio de sesiÃ³n dedicado y solo ve los archivos que se le asignan, manteniendo cada relaciÃ³n privada y organizada sin enlaces pÃºblicos compartidos.

Seguimiento de Descargas

Los registros detallados de actividad muestran exactamente quiÃ©n descargÃ³ quÃ© archivo y cuÃ¡ndo, lo que proporciona prueba de entrega para el cumplimiento y reduce los correos electrÃ³nicos de "Â¿lo recibiste?".

Fechas de vencimiento

Establezca la caducidad automÃ¡tica en documentos sensibles para que el acceso sea revocado despuÃ©s de un perÃ­odo definido, reduciendo la exposiciÃ³n sin necesidad de limpieza manual.

Notificaciones de correo

Los clientes reciben correos electrÃ³nicos automÃ¡ticos cuando hay nuevos archivos disponibles, eliminando la necesidad de notificarles por separado despuÃ©s de cada carga.

Marca personalizada

Los temas y logotipos personalizables presentan un portal de archivos profesional y de marca blanca que refleja la identidad de su agencia o negocio en lugar de un servicio genÃ©rico.

Â¿Por quÃ© ejecutar ProjectSend en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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