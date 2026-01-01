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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con PrivateGPT

PrivateGPT es una plataforma RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de código abierto para consultar sus propios documentos utilizando modelos de lenguaje grandes locales. Suba archivos y haga preguntas sobre ellos — el sistema recupera los pasajes más relevantes y utiliza un LLM local para generar respuestas precisas y citadas sin enviar ningún dato a APIs externas o servicios en la nube.

Esta implementación utiliza Ollama para ejecutar la inferencia completamente en la CPU, lo que la hace práctica en cualquier VPS sin GPU. En el primer lanzamiento, Ollama descarga automáticamente Llama 3.1 8B y un modelo de incrustación de texto — no se requiere cuenta de HuggingFace ni clave API. Los inicios posteriores son rápidos. El autoalojamiento mantiene sus documentos, consultas e historial de conversaciones en una infraestructura que usted controla totalmente.

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Funciones clave de PrivateGPT

100% privado por naturaleza

Toda la inferencia se ejecuta localmente a través de Ollama — los documentos, consultas y respuestas nunca tocan APIs externas o servicios en la nube.

Ingestión de documentos

Cargue archivos PDF, archivos de texto, hojas de cálculo y más; el sistema los divide en fragmentos y los incrusta en un almacén vectorial local para su recuperación semántica.

Respuestas impulsadas por RAG

Cada respuesta recupera primero los pasajes de documentos más relevantes, basando las respuestas en su contenido real en lugar de conocimiento alucinado.

Múltiples modos de consulta

Cambie entre el chat RAG, la búsqueda completa de documentos, el chat LLM simple y la función de resumen desde la misma interfaz sin reconfigurar nada.

Inferencia sin GPU

Funciona completamente en la CPU a través de Ollama — no se requiere GPU ni CUDA, lo que lo hace desplegable en cualquier plan VPS estándar.

Interfaz de usuario web integrada

Interfaz basada en Gradio para subir documentos, hacer preguntas y gestionar archivos ingeridos — sin necesidad de instalar una interfaz de usuario separada.

¿Por qué ejecutar PrivateGPT en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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