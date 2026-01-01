PrivateGPT es una plataforma RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de código abierto para consultar sus propios documentos utilizando modelos de lenguaje grandes locales. Suba archivos y haga preguntas sobre ellos — el sistema recupera los pasajes más relevantes y utiliza un LLM local para generar respuestas precisas y citadas sin enviar ningún dato a APIs externas o servicios en la nube.

Esta implementación utiliza Ollama para ejecutar la inferencia completamente en la CPU, lo que la hace práctica en cualquier VPS sin GPU. En el primer lanzamiento, Ollama descarga automáticamente Llama 3.1 8B y un modelo de incrustación de texto — no se requiere cuenta de HuggingFace ni clave API. Los inicios posteriores son rápidos. El autoalojamiento mantiene sus documentos, consultas e historial de conversaciones en una infraestructura que usted controla totalmente.