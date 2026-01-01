Implementa PrivateGPT con un solo clic.
Motor RAG autoalojado que le permite chatear con sus documentos privados usando LLMs locales — ningún dato sale de su servidor.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con PrivateGPT
PrivateGPT es una plataforma RAG (Generación Aumentada por Recuperación) de código abierto para consultar sus propios documentos utilizando modelos de lenguaje grandes locales. Suba archivos y haga preguntas sobre ellos — el sistema recupera los pasajes más relevantes y utiliza un LLM local para generar respuestas precisas y citadas sin enviar ningún dato a APIs externas o servicios en la nube.
Esta implementación utiliza Ollama para ejecutar la inferencia completamente en la CPU, lo que la hace práctica en cualquier VPS sin GPU. En el primer lanzamiento, Ollama descarga automáticamente Llama 3.1 8B y un modelo de incrustación de texto — no se requiere cuenta de HuggingFace ni clave API. Los inicios posteriores son rápidos. El autoalojamiento mantiene sus documentos, consultas e historial de conversaciones en una infraestructura que usted controla totalmente.
Funciones clave de PrivateGPT
100% privado por naturaleza
Toda la inferencia se ejecuta localmente a través de Ollama — los documentos, consultas y respuestas nunca tocan APIs externas o servicios en la nube.
Ingestión de documentos
Cargue archivos PDF, archivos de texto, hojas de cálculo y más; el sistema los divide en fragmentos y los incrusta en un almacén vectorial local para su recuperación semántica.
Respuestas impulsadas por RAG
Cada respuesta recupera primero los pasajes de documentos más relevantes, basando las respuestas en su contenido real en lugar de conocimiento alucinado.
Múltiples modos de consulta
Cambie entre el chat RAG, la búsqueda completa de documentos, el chat LLM simple y la función de resumen desde la misma interfaz sin reconfigurar nada.
Inferencia sin GPU
Funciona completamente en la CPU a través de Ollama — no se requiere GPU ni CUDA, lo que lo hace desplegable en cualquier plan VPS estándar.
Interfaz de usuario web integrada
Interfaz basada en Gradio para subir documentos, hacer preguntas y gestionar archivos ingeridos — sin necesidad de instalar una interfaz de usuario separada.
¿Por qué ejecutar PrivateGPT en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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