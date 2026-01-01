Implementa Posterizarr con un solo clic.
Generador automático de pósteres para Plex, Jellyfin y Emby que obtiene y superpone imágenes de TMDB, Fanart y TVDB.
Elige un plan VPS para Posterizarr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Posterizarr
Posterizarr es una herramienta de automatización de código abierto que crea hermosos pósteres sin texto, fondos y tarjetas de título para tu biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby. Obtiene material gráfico de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, luego aplica tus propias superposiciones, fuentes y reglas de texto para que cada película, programa y temporada se vea consistente en toda la biblioteca.
Alojar Posterizarr en un VPS le proporciona el tiempo de actividad constante y el ancho de banda dedicado necesarios para la generación masiva desatendida de material gráfico en miles de elementos. La interfaz de usuario web incluida te permite gestionar la configuración, monitorear el progreso y activar ejecuciones desde el navegador, mientras que las integraciones con Tautulli, Sonarr y Radarr mantienen los nuevos lanzamientos con un aspecto pulido en el momento en que llegan a tu biblioteca.
Funciones clave de Posterizarr
Interfaz web completa
Administre la configuración, monitoree la actividad y active ejecuciones de póster desde una interfaz de navegador moderna en lugar de editar archivos JSON manualmente.
Plex, Jellyfin, Emby
Genera material gráfico para los tres principales servidores de medios y guarda los activos en una estructura de carpetas compatible con Kometa para su portabilidad.
Obra de arte multifuente
Obtiene imágenes de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb para que cada título encuentre material gráfico original de alta resolución y sin texto.
Superposiciones y texto personalizados
Aplica tus propias fuentes, colores, degradados y reglas de texto para crear un estilo de póster unificado en películas, programas y temporadas.
Integración de Arr stack
Se activa automáticamente desde Tautulli, Sonarr y Radarr para que los nuevos lanzamientos obtengan pósteres coincidentes tan pronto como se agregan.
Respaldo y activos manuales
Volúmenes dedicados para copias de seguridad de activos y obras de arte seleccionadas manualmente mantienen seguros los pósteres personalizados a través de reconstrucciones y actualizaciones.
¿Por qué ejecutar Posterizarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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