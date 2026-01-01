Posterizarr es una herramienta de automatización de código abierto que crea hermosos pósteres sin texto, fondos y tarjetas de título para tu biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby. Obtiene material gráfico de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, luego aplica tus propias superposiciones, fuentes y reglas de texto para que cada película, programa y temporada se vea consistente en toda la biblioteca.

Alojar Posterizarr en un VPS le proporciona el tiempo de actividad constante y el ancho de banda dedicado necesarios para la generación masiva desatendida de material gráfico en miles de elementos. La interfaz de usuario web incluida te permite gestionar la configuración, monitorear el progreso y activar ejecuciones desde el navegador, mientras que las integraciones con Tautulli, Sonarr y Radarr mantienen los nuevos lanzamientos con un aspecto pulido en el momento en que llegan a tu biblioteca.