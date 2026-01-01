Polaris es un servidor de transmisión de música de código abierto escrito en Rust, diseñado para hacer que una biblioteca de música personal esté disponible desde cualquier navegador o dispositivo móvil con hardware mínimo. El núcleo de Rust mantiene el uso de memoria y la carga de la CPU lo suficientemente bajos como para funcionar cómodamente en planes VPS de nivel de entrada, mientras indexa cómodamente bibliotecas con decenas de miles de pistas en formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF.

Alojar Polaris por cuenta propia mantiene cada álbum, copia y descarga de Bandcamp bajo tu control, sin tarifa mensual, sin rotación de catálogo y sin datos de escucha vendidos a terceros. La primera persona en abrir la interfaz de usuario web completa un breve asistente de configuración que empareja la ruta de la biblioteca con una cuenta de administrador, por lo que las credenciales iniciales nunca aparecen en los registros ni en la plantilla de implementación.