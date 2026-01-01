Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Elige un plan VPS para Planka
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Planka
Planka es una aplicación de tablero Kanban gratuita y de código abierto, diseñada para grupos de trabajo que necesitan una alternativa sencilla y autoalojada a Trello. Con actualizaciones en tiempo real, gestión de tarjetas de arrastrar y soltar, y una interfaz limpia, Planka ayuda a los equipos a organizar proyectos, hacer seguimiento de tareas y colaborar sin depender de plataformas SaaS propietarias ni pagar tarifas de suscripción por usuario.
Alojar Planka en tu propio VPS mantiene todos los datos del proyecto, archivos adjuntos y comunicaciones del equipo bajo tu control. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y la integración con Traefik para un acceso HTTPS seguro. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales que configures durante el despliegue.
Funciones clave de Planka
Tableros Kanban en tiempo real
Los cambios aparecen instantáneamente para todos los miembros del equipo con actualizaciones en vivo impulsadas por conexiones WebSocket.
Drag-and-drop cards
Mueve tareas entre listas y reordena prioridades con interacciones intuitivas de arrastrar y soltar.
File attachments
Adjunta archivos e imágenes directamente a las tarjetas para mantener los activos del proyecto organizados junto con las tareas.
Comentarios de la tarea
Discuta las tareas con los miembros del equipo a través de los comentarios de las tarjetas con notificaciones en tiempo real.
Labels and due dates
Categorice las tarjetas con etiquetas de colores y establezca fechas de vencimiento para hacer seguimiento a los plazos en todos los proyectos.
Tableros multiproyecto
Organice el trabajo en varios proyectos con tableros separados, cada uno con sus propias listas y miembros.
¿Por qué ejecutar Planka en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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