Planka es una aplicación de tablero Kanban gratuita y de código abierto, diseñada para grupos de trabajo que necesitan una alternativa sencilla y autoalojada a Trello. Con actualizaciones en tiempo real, gestión de tarjetas de arrastrar y soltar, y una interfaz limpia, Planka ayuda a los equipos a organizar proyectos, hacer seguimiento de tareas y colaborar sin depender de plataformas SaaS propietarias ni pagar tarifas de suscripción por usuario.

Alojar Planka en tu propio VPS mantiene todos los datos del proyecto, archivos adjuntos y comunicaciones del equipo bajo tu control. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y la integración con Traefik para un acceso HTTPS seguro. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales que configures durante el despliegue.