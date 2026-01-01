Despliega Pingvin Share con una instalación de un solo clic.
Alternativa a WeTransfer autoalojada para compartir archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con protección por contraseña y sin almacenamiento de terceros.
Elige un plan VPS para Pingvin Share
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con Pingvin Share
Pingvin Share es una plataforma moderna y autoalojada para compartir archivos que te ofrece una alternativa centrada en la privacidad a WeTransfer, Dropbox Transfer y Firefox Send. Comparte archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con fechas de caducidad configurables, límites de visitantes y protección con contraseña, todo sin subir a servidores de terceros.
Alojarlo en tu VPS implica que no hay límites de tamaño de archivo impuestos por los niveles de suscripción, sin riesgo de que el contenido sea escaneado o eliminado, y total cumplimiento con los requisitos de residencia de datos. Los enlaces de compartir a la inversa permiten que otros te suban archivos directamente, y la integración con OIDC y LDAP es compatible con los flujos de trabajo de autenticación empresariales de forma predeterminada.
Funciones clave de Pingvin Share
Sin límites de tamaño de archivo
Comparta archivos de cualquier tamaño, limitado solo por el espacio en disco de su VPS, sin límites de transferencia por archivo o por mes.
Enlaces seguros de tiempo limitado
Establezca fechas de vencimiento y límites de visitantes en cada recurso compartido para que los enlaces dejen de funcionar automáticamente una vez que se cumplan las condiciones elegidas.
Protección de contraseña
Proteja los archivos compartidos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos descargados.
Acciones inversas
Genere enlaces de carga que permitan a otros enviarle archivos directamente sin necesidad de una cuenta ni exponer su almacenamiento.
Autenticación Empresarial
La integración de OIDC y LDAP permite a las organizaciones utilizar proveedores de identidad existentes para la gestión centralizada de accesos.
¿Por qué ejecutar Pingvin Share en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Garantía de reembolso de 30 días
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