PinePods es un gestor de podcasts de código abierto diseñado para hogares, equipos y oyentes individuales que desean mantener su historial de escucha fuera de los servidores de terceros. Combina una interfaz web pulida con clientes nativos para Android, iOS y escritorio, de modo que cada dispositivo se mantenga sincronizado sin depender de plataformas comerciales de podcasts.

Lo que hace que PinePods se destaque es su modelo multiusuario de primera clase combinado con soporte integrado para la API de gpodder y la integración de PodcastIndex. Cada miembro obtiene suscripciones, cola e historial de reproducción independientes mientras comparte un único backend. Alojar el servidor en su propio VPS mantiene su lista de suscripciones, hábitos de escucha y episodios descargados completamente privados y libres de rastreadores publicitarios.