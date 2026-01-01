Implementa PicoShare con un solo clic.
Compartición de archivos minimalista y autoalojada con enlaces que caducan, subidas de invitados y sin límites de tamaño de archivo.
Elige un plan VPS para PicoShare
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas
Todo lo que puedes crear con PicoShare
PicoShare es un servicio de código abierto y minimalista para compartir archivos, diseñado para hacer una cosa bien: subir un archivo y compartir un enlace de descarga directa. A diferencia de las plataformas completas de almacenamiento en la nube, PicoShare no tiene jerarquía de carpetas, no tiene cuentas multiusuario y no tiene cuotas de almacenamiento; solo una única frase de contraseña compartida que protege la interfaz de administración y una URL pública limpia para cada archivo que compartas. Los enlaces se pueden configurar para que expiren después de un período de tiempo configurable o un número de descargas, y los enlaces de subida para invitados permiten a los colaboradores externos enviar archivos a tu servidor sin necesidad de una cuenta.
Alojar PicoShare en tu propio VPS significa que los archivos compartidos se almacenan en tu propia infraestructura sin una plataforma de terceros entre tú y tus destinatarios, y sin que ningún archivo sea rechazado por ser demasiado grande.
Funciones clave de PicoShare
Enlaces compartidos que caducan
Configure enlaces para que expiren después de un período de tiempo específico o un número de descargas, de modo que los archivos compartidos se eliminen automáticamente una vez que hayan cumplido su propósito.
Enlaces de subida de invitados
Genera enlaces de carga únicos o reutilizables para que colaboradores externos puedan enviar archivos a tu servidor sin necesidad de crear una cuenta o ver tus otros archivos.
Sin límites de tamaño de archivo
PicoShare no impone restricciones en el tamaño o tipo de archivo, así que puedes compartir videos grandes, imágenes de disco o archivos que los servicios en la nube rechazarían.
Cero dependencias externas
SQLite almacena todos los metadatos localmente — sin servidor de base de datos, sin Redis, sin trabajadores en segundo plano — lo que hace que toda la implementación sea un único contenedor.
URLs de descarga directa
Cada archivo compartido obtiene una URL de descarga directa limpia y permanente para que los destinatarios descarguen sin necesidad de navegar por una interfaz web o iniciar sesión.
¿Por qué ejecutar PicoShare en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
El mejor hosting VPS con Docker
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Garantía de reembolso de 30 días
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